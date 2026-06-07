Син Бреда Пітта зімітував виступ свого батька у "Бійцівському клубі"

Син актора Бреда Пітта, 17-річний Нокс Джолі-Пітт, майже відтворив поєдинок свого батька у легендарному "Бійцівському клубі". Хлопець вийшов на ринг під час показового бою в клубі Лос-Анджелеса.

Наймолодший син голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта захоплюється тайським боксом. Видання TMZ показало, як хлопець займається бойовим мистецтвом, де дозволені удари кулаками, гомілками, ліктями та колінами.

На кадрах помітно, як Нокс під час поєдинку, який тривав близько двох хвилин, завдавав ударів кулаками та ногами своєму опоненту й отримував удари у відповідь, посміхаючись та демонструючи "олімпійський спокій".

Нокс Джолі-Пітт Фото: Скриншот TMZ

Хлопець дуже захопився муай-тай, певною мірою наслідуючи свого тата, і його часто його бачать на інтенсивних тренуваннях у Лос-Анджелесі та на технічних турнірах.

Бред Пітт у фільмі "Бійцівський клуб" 1999 року

Він навіть виграв змагання IKF Point Muay Thai минулого року. Під час спортивних заходів підлітка підтримувала його мати, Анджеліна Джолі, та сестра-близнючка Вів'єн.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Нокс — майже точна копія свого батька, з яким вони не підтримують стосунків.

17-річний син Джолі та Пітта дебютував з перетворенням волосся, пофарбувавши його в рожевий колір в стилі піксі, схожою на яскраво-рожевий боб

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