Раненый на фронте бывший "Холостяк" поразил новым фото
Украинский воин и главный герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько показал, как выглядел после ранения и в какой форме находится сегодня.
Ветеран смог добиться такого результата благодаря работе над собой и дисциплине. Он тренируется около 8 раз в неделю: ходит в зал, на бокс и в бассейн. Новым кадром "Терен" поделился в Instagram.
"Терен" похвастался спортивным телом
"Недавно спросили: почему я выставляю часто фото торса? Ну, во-первых, это красиво. Разве нет? А если серьезно, мне важно и дальше показывать, что человек с инвалидностью может быть сильным, привлекательным и сексуальным. И так же важно показывать, что изменения важны для каждого", — считает бывший "холостяк".
Александр добавил, что его тело меняется, становится крепче и здоровее, а делает он это все прежде всего для себя.
"Я почти не участвую в соревнованиях мне интереснее собственные цели и вызовы. Я не соревнуюсь с другими людьми. Я просто смотрю на парня с первого фото и стараюсь каждый день сделать для него что-то хорошее. Никаких секретов здесь нет, просто много работы, дисциплины и времени", — смотивировал ветеран, который потерял на войне две ноги.
В комментариях люди засыпают воина комплиментами:
- "Конечно красиво, надо делать фотосессии".
- "Ожил так ожил. Красава и все причастные к восстановлению".
- "Ты огромный молодец!"
- "Шикарное тело и по первому и по остальным подсчетам. Но и человечность и свет присутствуют на фото".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Главный герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк", ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько признался, что его сердце снова свободно.
- Фудблогер и звезда "Холостяка-13" Анастасия Анисимова, которая боролась за сердце Александра "Терена" Будько, разошлась с бойфрендом.
Кроме того, экс-участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Виточка, которая покинула проект в первых эпизодах, неожиданно появилась вместе с героем предыдущего сезона.