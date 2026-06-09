Раненый на фронте бывший "Холостяк" поразил новым фото

Украинский воин и главный герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько показал, как выглядел после ранения и в какой форме находится сегодня.

Ветеран смог добиться такого результата благодаря работе над собой и дисциплине. Он тренируется около 8 раз в неделю: ходит в зал, на бокс и в бассейн. Новым кадром "Терен" поделился в Instagram.

"Терен" похвастался спортивным телом

"Недавно спросили: почему я выставляю часто фото торса? Ну, во-первых, это красиво. Разве нет? А если серьезно, мне важно и дальше показывать, что человек с инвалидностью может быть сильным, привлекательным и сексуальным. И так же важно показывать, что изменения важны для каждого", — считает бывший "холостяк".

Александр добавил, что его тело меняется, становится крепче и здоровее, а делает он это все прежде всего для себя.

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"Я почти не участвую в соревнованиях мне интереснее собственные цели и вызовы. Я не соревнуюсь с другими людьми. Я просто смотрю на парня с первого фото и стараюсь каждый день сделать для него что-то хорошее. Никаких секретов здесь нет, просто много работы, дисциплины и времени", — смотивировал ветеран, который потерял на войне две ноги.

"Терен" похвастался спортивным телом Фото: Instagram

В комментариях люди засыпают воина комплиментами:

"Конечно красиво, надо делать фотосессии".

"Ожил так ожил. Красава и все причастные к восстановлению".

"Ты огромный молодец!"

"Шикарное тело и по первому и по остальным подсчетам. Но и человечность и свет присутствуют на фото".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Главный герой 13-го сезона романтического реалити "Холостяк", ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько признался, что его сердце снова свободно.

Фудблогер и звезда "Холостяка-13" Анастасия Анисимова, которая боролась за сердце Александра "Терена" Будько, разошлась с бойфрендом.

Кроме того, экс-участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Виточка, которая покинула проект в первых эпизодах, неожиданно появилась вместе с героем предыдущего сезона.