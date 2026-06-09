Поранений на фронті колишній "Холостяк" вразив новим фото
Український воїн та головний герой 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько показав, як виглядав після поранення та в якій формі перебуває сьогодні.
Ветеран зміг добитися такого результату завдяки роботі над собою та дисципліні. Він тренується близько 8 разів на тиждень: ходить у зал, на бокс та в басейн. Новим кадром "Терен" поділився в Instagram.
"Терен" похизувався спортивним тілом
"Нещодавно запитали: чому я виставляю часто фото торса? Ну, по-перше, це красиво. Хіба ні? А якщо серйозно, мені важливо й надалі показувати, що людина з інвалідністю може бути сильною, привабливою та сексуальною. І так само важливо показувати, що зміни важливі для кожного", — вважає колишній "холостяк".
Олександр додав, що його тіло змінюється, стає міцнішим і здоровішим, а робить він це все насамперед для себе.
"Я майже не беру участі в змаганнях мені цікавіші власні цілі та виклики. Я не змагаюся з іншими людьми. Я просто дивлюся на хлопця з першого фото і намагаюся щодня зробити для нього щось хороше. Жодних секретів тут немає, просто багато роботи, дисципліни та часу", — змотивував ветеран, який втратив на війні дві ноги.
У коментарях люди засипають воїна компліментами:
- "Звісно красіво, треба робити фотосесії".
- "Ожив так ожив. Красава та всі причетні до відновлення".
- "Ти величезний молодець!"
- "Шикарне тіло і по перше і по решта підрахункам. Але і людяність і світло присутні на фото".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Головний герой 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк", ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько зізнався, що його серце знову вільне.
- Фудблогерка та зірка "Холостяка-13" Анастасія Анісімова, яка боролася за серце Олександра "Терена" Будька, розійшлася з бойфрендом.
Крім того, ексучасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Віточка, яка покинула проєкт у перших епізодах, несподівано з’явилася разом із героєм попереднього сезону.