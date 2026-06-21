Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене

Род Стюарт был вынужден воспользоваться кислородным баллоном во время выступления на концертной площадке, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря. Певец признался, что чуть не потерял сознание.

Во время концерта в Utah First Credit Union Amphitheatre 19 июня 81-летняя рок-легенда двигалась не так бодро, как обычно. Об этом сообщает портал Page Six.

В рамках американского турне "One Last Time" Стюарт, выступая в амфитеатре Вест-Вэлли-Сити, расположенном на высоте 1300 метров над уровнем моря, опирался на инструменты и ограждения на сцене.

Род Стюарт ищет опору Фото: из открытых источников

В какой-то момент обслуживающий персонал принес кислородный баллон, и Стюарт сделал несколько глубоких вдохов, сообщает портал TMZ.

Род Стюарт вдыхает кислород Фото: из открытых источников

"Шоу должно продолжаться. Я чуть не потерял сознание. Вы не против, если я сяду на это?" — спросил он у зрителей на концерте.

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В конце концов британская звезда завершила выступление, сидя на стуле.

Род Стюарт во время концерта Фото: из открытых источников

Певец ранее сообщил, что ему поставили диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей", вызвавшая ларингит. Из-за болезни артист отменил несколько концертов, но"засветился" на матче чемпионата мира в Бостоне между сборными Шотландии и Гаити.

Напомним, ранее Фокус писал:

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Кроме того, во время концерта в немецком Лейпциге в 2024 году британский исполнитель выразил поддержку Украине, надев желто-синий костюм и выкрикнув "Fuck Putin!".