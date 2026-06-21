Довелося перервати концерт: Род Стюарт ледь не знепритомнів на сцені
Род Стюарт був змушений використовувати кисневий балон, виступаючи на концертному майданчику, який знаходиться на висоті 1300 метрів над рівнем моря. Співак зізнався, що мало не знепритомнів.
Під час концерту в Utah First Credit Union Amphitheatre 19 червня 81-річна рок-легенда рухався не так жваво, як завжди. Про це пише портал Page Six.
В рамках американського туру "One Last Time", Стюарт, виступаючи в амфітеатрі Вест-Веллі-Сіті, яке розташоване на висоті 1300 метрів на рівнем моря, спирався на інструменти та бар'єри на сцені.
У якийсь момент обслуговуючий персонал приніс кисневий балон, і Стюарт зробив кілька глибоких вдихів, інформує портал TMZ.
"Шоу має тривати. Я мало не знепритомнів. Ви не заперечуєте, якщо я сяду на це?" — спитав він у глядачів на концерті.
Врешті решт британська зірка завершила виступ, сидячи на стільці.
Співак раніше повідомив, що йому поставили діагноз гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, яка спричинила ларингіт. Через хворобу артист скасував декілька концертів, але "засвітився" на матчі чемпіонату світу в Бостоні між збірними Шотландії та Гаїті.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
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Окрім того, під час концерту у німецькому Лейцигу у 2024 році британський виконавець висловив підтримку Україні, одягнувши жовто-синій костюм і прокричавши "Fuck Putin!".