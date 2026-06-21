Пугающая роскошь: журналисты побывали в отеле, где снимают новый сезон "Белого Лотоса"

Действие четвертого сезона популярного сериала про очень богатых и порочных будет происходить на Лазурном берегу. Причем съемки проводятся сразу в нескольких отелях и ночных клубах.

Кэт Джеймисон, журналистке CNN, посчастливилось побывать в роскошном отеле Шато де ла Мессардьер во Франции. Также подтверждено, что сюжет "Белого лотоса" будет развиваться на Каннском кинофестивале, а снимать его также будут в отеле Martinez в стиле ар-деко в Каннах и отеле Mandarin Oriental Lutetia в Париже.

Шато де ла Мессардьер на Лазурном берегу стал фоном для четвертого сезона "Белого Лотоса"

Кэт Джемисон вспоминает, что когда открыла двери своего номера у бассейна в отеле в Сен-Тропе, то увидела неожиданную картину: камеры и съемочная группа окружили актрису Лору Дерн, которая позировала на фоне потрясающего вида.

"На ней был этот потрясающий кафтан от Missoni", — рассказала Джеймисон.

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Момент, подобный появлению Лоры Дерн, произошел с Джеймисон во время ее недельного пребывания в Шато де ла Мессардьер, роскошном особняке XIX века, превращенном в обширный курорт на Лазурном берегу, которым управляет эксклюзивная французская гостиничная компания Airelles. Этим летом это впечатляющее поместье будет использоваться как действующий отель для 1% самых богатых людей и как основная локация для съемок следующего сезона удостоенного премии "Эмми" сатирического телешоу об 1% самых богатых людях "Белый лотос".

Кэт иронично отметила, что в новом сезоне фоном станет место, где "невероятно шикарный стиль сочетается с пугающей роскошью".

Сериал "Белый лотос" был задуман режиссером Майком Уайтом во время пандемии как способ использовать клаустрофобию "ковидного пузыря" для создания захватывающего телешоу. В первом сезоне, снятом в отеле Four Seasons Maui at Wailea на Гавайях, Уайт, его съемочная группа и актеры, включая Дженнифер Кулидж и Сидни Суини, заняли отель, опустевший из-за пандемии, и снимали все съемки на территории курорта.

Спустя несколько лет эта модель остается основным принципом работы сериала, хотя после отмены пандемических ограничений в последующих сезонах увеличилось количество сцен, снятых за пределами отелей. Например, третий сезон снимался сразу на нескольких курортах Таиланда.

Трейлер третьего сезона "Белого Лотоса" снимали в Таиланде

Второй сезон снимался во дворце Сан-Доменико отеля Four Seasons в Таормине, Сицилия. В третьем сезоне шоу были представлены великолепные тайские курорты, в том числе Four Seasons Koh Samui. Известно, что Уайт ненавидит холод, так что все сезоны снимают летом и на летних курортах.

Четвертый сезон "Белого лотоса" – что известно

Начало съемок нового сезона сопровождал небольшой скандал, когда от своей роли внезапно отказалась британская звезда Хелена Бонэм Картер. Ее срочно заменили на Лору Дерн, так что журналистке посчастливилось попасть на пересъемку эпизодов.

Лора Дерн снимается в "Белом Лотосе" Фото: CNN

Кэт Джеймисон и ее муж так и не смогли толком разобраться в потенциальных сюжетных линиях четвертого сезона, хотя им и удалось "увидеть всю сцену, разворачивающуюся у бассейна".

От них не требовали подписывать соглашения о неразглашении, но съемочная группа попросила не записывать активную видеосъемку. Фото- и видеосъемка разрешалась, когда камеры не работали. Все, что Джеймисон смог уловить в плане сюжета, — это классическое "напряжение в стиле "Белого лотоса".

"Было здорово наблюдать за уникальным шоу, которое мы смотрим уже много лет. Мой муж даже спросил, может ли он поучаствовать в массовке. Ему ответили: "Извините, мы уже набрали кучу французов". Но все равно было очень интересно быть в центре событий и наблюдать за происходящим", — рассказала журналистка.

Ассистенты заменили подушки на шезлонгах на подушки с монограммой вымышленного "Белого Лотоса" и расстелили защитные ковры.

По словам Джеймисон, съемочная группа "Белого Лотоса" также снимала в заливе Пампелон в Сен-Тропе, известном своим девственно чистым золотым песком, теплой лазурно-голубой водой и рядами эксклюзивных пляжных клубов.

Среди пляжных клубов залива Пампелон также есть популярное место знаменитостей — Le Club 55 , оригинальное заведение 1950-х годов в Сен-Тропе, история которого связана со съемками французской классики 1956 года "И Бог создал женщину". По слухам, если сюжет будет разворачиваться во время Каннского кинофестиваля, то, возможно, новый сезон "Белого Лотоса" будет рассказывать об конкурирующих актерах.

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