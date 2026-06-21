Жахлива розкіш: журналісти відвідали готель, де знімають новий сезон "Білого лотоса"

Дія четвертого сезону популярного серіалу про дуже багатих і розпусних людей розгортатиметься на Лазурному березі. Причому зйомки проводяться одразу в кількох готелях і нічних клубах.

Кет Джеймісон, журналістці CNN, пощастило побувати в розкішному готелі "Шато де ла Мессардьєр" у Франції. Також підтверджено, що сюжет серіалу "Білий лотос" розгортатиметься на Каннському кінофестивалі, а знімати його також будуть у готелі "Мартінез" у стилі ар-деко в Каннах та готелі "Мандарин Орієнтал Лютеція" в Парижі.

Шато де ла Мессардьє на Лазурному березі стало фоном для четвертого сезону серіалу "Білий лотос"

Кет Джемісон згадує, що, відкривши двері свого номера біля басейну в готелі в Сен-Тропе, вона побачила несподівану картину: камери та знімальна група оточили актрису Лору Дерн, яка позувала на тлі приголомшливого краєвиду.

"На ній був цей приголомшливий кафтан від Missoni", — розповіла Джеймісон.

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Подія, подібна до появи Лори Дерн, сталася з Джеймісон під час її тижневого перебування в Шато де ла Мессардьєр, розкішному особняку XIX століття, перетвореному на величезний курорт на Лазурному березі, яким керує ексклюзивна французька готельна компанія Airelles. Цього літа цей вражаючий маєток використовуватиметься як діючий готель для 1 % найбагатших людей і як основна локація для зйомок наступного сезону сатиричного телешоу "Білий лотос", удостоєного премії "Еммі", про 1 % найбагатших людей "Білий лотос".

Кет іронічно зазначила, що у новому сезоні фоном стане місце, де "неймовірно шикарний стиль поєднується з лякаючою розкішшю".

Серіал "Білий лотос" був задуманий режисером Майком Вайтом під час пандемії як спосіб використати клаустрофобію "ковідної бульбашки" для створення захоплюючого телешоу. У першому сезоні, знятому в готелі Four Seasons Maui at Wailea на Гаваях, Вайт, його знімальна група та актори, зокрема Дженніфер Кулідж і Сідні Суїні, зайняли готель, який спорожнів через пандемію, і проводили всі зйомки на території курорту.

Через кілька років ця модель залишається основним принципом роботи серіалу, хоча після скасування пандемічних обмежень у наступних сезонах збільшилася кількість сцен, знятих за межами готелів. Наприклад, третій сезон знімали одразу на кількох курортах Таїланду.

Трейлер третього сезону серіалу "Білий лотос" знімали в Таїланді

Другий сезон знімали у палаці Сан-Доменіко готелю Four Seasons у Таорміні, Сицилія. У третьому сезоні шоу були представлені чудові тайські курорти, зокрема Four Seasons Koh Samui. Відомо, що Вайт ненавидить холод, тому всі сезони знімають влітку та на літніх курортах.

Четвертий сезон "Білого лотоса" — що відомо

Початок зйомок нового сезону супроводжувався невеликим скандалом, коли британська зірка Гелена Бонем Картер раптово відмовилася від своєї ролі. Її терміново замінили на Лору Дерн, тож журналістці пощастило потрапити на перезйомку епізодів.

Лора Дерн знімається у серіалі "Білий лотос" Фото: films

Кет Джеймісон та її чоловік так і не змогли до кінця розібратися в потенційних сюжетних лініях четвертого сезону, хоча їм і вдалося "побачити всю сцену, що розгортається біля басейну".

Від них не вимагали підписувати угоди про нерозголошення, але знімальна група попросила не вести активну відеозйомку. Фото- та відеозйомка дозволялася, коли камери не працювали. Все, що Джеймісон зміг вловити в плані сюжету, — це класична "напруга в стилі "Білого лотоса".

"Було чудово спостерігати за унікальним шоу, яке ми дивимося вже багато років. Мій чоловік навіть запитав, чи може він взяти участь у масовці. Йому відповіли: "Вибачте, ми вже набрали купу французів". Але все одно було дуже цікаво опинитися в центрі подій і спостерігати за тим, що відбувається", — розповіла журналістка.

Асистенти замінили подушки на шезлонгах на подушки з монограмою вигаданого "Білого Лотоса" та розстелили захисні килимки.

За словами Джеймісона, знімальна група "Білого Лотоса" також знімала у затоці Пампелон у Сен-Тропе, яка відома своїм незаймано чистим золотистим піском, теплою блакитно-голубою водою та рядами ексклюзивних пляжних клубів.

Серед пляжних клубів затоки Пампелон також є популярне місце серед знаменитостей — Le Club 55, оригінальний заклад 1950-х років у Сен-Тропе, історія якого пов’язана зі зйомками французької класики 1956 року "І Бог створив жінку". За чутками, якщо сюжет розгортатиметься під час Каннського кінофестивалю, то, можливо, новий сезон "Білого лотоса" розповідатиме про акторів, які змагаються між собою.

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