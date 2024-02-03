Проросійського сербського актора Биковича прибрали з серіалу "Білий лотос": він відреагував

За даними журналістів, чоловік мав зіграти російського йога з ім'ям Валентин в одному з готелів Таїланду. Сам актор вважає, що причиною його звільнення стали обставини, які виходять за межі творчості.

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Сербського актора з російським громадянством Мілоша Биковича, який мав зіграти в серіалі від американського каналу HBO "Білий лотос", було знято з ролі. Про це повідомляє видання Deadline.

За даними журналістів, дії третього сезону мають відбуватися в одному з готелів Таїланду. Туди Мілош Бикович прибув, щоб зіграти епізодичну роль персонажа з ім'ям Валентин — російського йога, який фліртує, а також наставника закладу з поліпшення життя. Тепер його роль буде переписана і перезнята.

Зйомки заплановані на Самуї, острові Пхукет, а також у Бангкоку, але вже без сербського актора з російським громадянством.

У HBO офіційно ніяк не коментували заміну акторського складу на момент публікації матеріалу.

Звільнення Биковича з "Білого лотоса": реакція актора

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Мілош Бикович опублікував Stories, в якій і прокоментував рішення керівництва HBO зняти його з ролі.

За його словами, він сам виріс у країні, яка була в стані війни і з 11 років він проводив свої ночі в укриттях через активні бомбардування. Наразі у світі величезна кількість активних воєнних дій і конфліктів і кожен з них має свої обставини і актор бажає, щоб "все це припинилося і любов восторжествувала".

"Зараз, коли проти мене ведуть цілеспрямовану інформаційну кампанію, зовнішні обставини починають впливати на творчі рішення, що створює тривожний прецедент, який витісняє суть свободи творчості. Результатом такого наративу стає торжество абсурду і поразка мистецтва", — заявив Мілош Бикович.

Окремо він додав, що був радий зніматися в серіалі "Білий лотос", який йому справді сподобався. Він працював із колегами, яких поважає, однак тепер його участь у проєкті неможлива і причиною стали обставини, як каже актор, що виходять за межі творчості і він "не готовий змінювати свої принципи".

"Попри все, я вірю, що мистецтво здатне лікувати. Вірю, що воно може об'єднувати і будувати мости. І мої переконання та відданість своїй справі залишаються незмінними", — підсумував Мілош Бикович.

Сербський проросійський актор не з'явиться в американському серіалі "Білий лотос" Фото: Скриншот

Мілош Бикович: позиція

Варто зазначити, що Мілош Бикович неодноразово висловлювався стосовно своєї любові до Росії і навіть називав її своєю батьківщиною.

"Понад сім років я беру участь у культурному житті Росії. Для мене це благословення і джерело щастя. Весь цей час я відчуваю себе активним членом російського суспільства, тепер це офіційно закріплено", — писав він в Instagram після отримання громадянства.

У 2018 році президент РФ Володимир Путін особисто нагородив сербського актора медаллю Пушкіна. Це державна нагорода Росії, яку вручають за заслуги в галузі культури і мистецтва, освіти, гуманітарних наук і літератури.

Нагадаємо, 25 січня в МЗС України відреагували на те, що HBO виділив роль в американському серіалі "Білий лотос" сербському акторові, який підтримує політику Росії і навіть отримав "червоний" паспорт. Українське дипломатичне відомство звернулося до керівництва телеканалу і запитало, чи нормально їм працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право.