Летний отдых без палящего солнца: страны, куда лучше поехать, если жара вам не нравится

Традиционный летний отдых под палящим солнцем теряет свою привлекательность. Особенно сейчас, когда Европа страдает от аномальной жары. И многие выбирают для летнего отпуска не пляжные курорты, а менее жаркие страны.

Если летом 2026 года, когда изменяющийся климат обещает очень жаркое лето, вам не нравится отдых на пляже, то лучше отправиться в те страны, где солнце не такое палящие. А это значит – отпуск на севере. Путешествие в Скандинавию, к ледниковым ландшафтам Исландии или в города стран Балтии. Альтернативный вариант — отправиться высоко в горы, например, в испанские Пикос-де-Жанейро или французские Альпы, где будет много солнечного света, но не будет изнуряющей жары и влажности, пишет Telegraph.

Французские Альпы

Летом горнолыжные курорты превращаются в настоящие площадки для приключений, где можно заняться каякингом, пешим туризмом и плаванием. Подъемники, обслуживающие ледник Гранд-Мотт, возвышающийся над горнолыжным курортом Тинь, остаются открытыми для летнего катания на лыжах до 20 июля.

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Французские Альпы подойдут тем, кто не любит жару Фото: Shutterstock

Ниже, на курорте, пиковые температуры держатся около +17 градусов и среди развлечений, позволяющих освежиться, — каякинг, сапсерфинг и посещение аквапарка Acroland, который открывается 27 июня, где взрослые и дети от 10 лет и старше могут скатиться с горок в ледяную воду озера.

Дания

Лучший выбор для любителей велосипедных прогулок. Зеландия, крупнейший остров Дании, предлагает тихие проселочные дороги и немноголюдные велосипедные дорожки, долгие часы светового дня и мягкое солнце. Расслабляющие маршруты проходят через тенистые леса, мимо песчаных пляжей и живописных фьордов, через небольшие рыбацкие деревушки, с посещением прибрежного города Роскильде.

Нормандия

На Лазурном берегу Франции летом, в июле и августе, температура может достигать +30 градусов и выше, в то время как на севере Франции царит более умеренный климат — температура не превышает +20-22 градусов. Любителям летнего нежаркого отдыха предлагают пересечь Ла-Манш и остановиться у песчаных пляжей Нормандии, где у туристов будет возможность осмотреть места, связанные со Второй мировой войной, попробовать свежие морепродукты и исследовать скалистый остров Мон-Сен-Мишель.

Финляндия

Озера, реки и леса восточной Финляндии предлагают обширные возможности для активного семейного отдыха, желающих провести солнечный отпуск на природе без излишней жары.

Финляндия предлагает прекрасные пейзажи Фото: YLE

В расположенных в двух часах езды от Хельсинки курортах, идеально подходящих для отдыха с детьми, температура поднимается до приятных +21 градусов. Здесь можно заняться греблей на каноэ, плаванием, сапсерфингом, рыбалкой и прогуляться по местным тропам.

Испания

В то время как на побережье Костас стоит невыносимая жара, горные районы у Кантабрийского побережья на севере Испании предлагают убежище от летнего зноя. Пикос-де-Европа лучше всего исследовать пешком, используя сеть хорошо обозначенных троп, проходящих через тихие сельские уголки, средневековый город Потес и живописную долину Вальдеон.

Норвегия, Шпицберген

Для тех, кто любит холодное лето, идеально подойдет северный норвежский архипелаг Шпицберген. Тут температура в июле и августе едва достигает +7, а ночью может опускаться до +2. На этих островах обитают моржи, киты и белые медведи, которые собираются в фьордах недалеко от столицы Лонгйир. Туристам предлагают поездки на собачьих упряжках, чтобы полюбоваться ледником Норденшельдбреен.

Исландия

Длинные летние дни делают июль и август идеальными месяцами для знакомства с Исландией.

Исландия подходит для тех, кто не любит жару Фото: mbl.is/Sigurður Bogi

Летний сезон в Исландии короткий и прохладный, а в июле и августе температура едва достигает +13, но длинные дни (до 20 часов светового дня) делают это время идеальным для изучения уникальных пейзажей Исландии с ее живописными водопадами и черными вулканическими пляжами.

Страны Балтии

Круиз по Балтийскому морю — отличная альтернатива знойному Средиземноморью в летние месяцы, и хотя туристов ждет много солнечных дней, от свитера лучше не отказываться. Среди главных достопримечательностей — береговые экскурсии, позволяющие увидеть сочетание средневековой и современной архитектуры, а также прекрасные прибрежные пейзажи.

Швейцария

Заснеженные вершины и ледники, окружающие Верхнюю долину Энгадин на юго-востоке Швейцарии, создают очаровательный фон для идиллических горных пастбищ и густых лесов. Весна в этом регионе наступает поздно, и даже в июле можно увидеть орхидеи, примулы, ледниковый жасмин и наперстянку, когда они вовсю цветут.

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