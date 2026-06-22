Чтобы увидеть "жемчужину Италии", придется заплатить немалые деньги

Одно из самых популярных мест в Европе и во всем мире — Венеция — намерена повысить входную плату для туристов в целях борьбы с наплывом сезонных посетителей.

Мэр итальянской жемчужины Симоне Вентурини настаивает на повышении входного сбора в город до 50 евро (более 2,5 тысячи гривен). Об этом пишет The Sun.

Туристический сбор в Венеции

Это предложение уже вызвало резкую негативную реакцию; критики назвали его "варварским".

Вентурини заявил, что повышение платы необходимо, если Венеция хочет справиться с растущим давлением из-за чрезмерного туризма: "Чем выше цена билета, тем лучше для нас".

Венеция ввела в 2024 году спорную схему оплаты за вход, взимая с посетителей в пиковые дни до 10 евро за доступ в исторический центр города. Согласно действующей системе, однодневные туристы, бронирующие билеты менее чем за четыре дня до визита, платят 10 евро (около 500 грн), а те, кто бронирует билеты более чем за четыре дня, платят 5 евро (около 250 грн).

Відео дня

Посетители, въезжающие до 8:30 или после 16:00, освобождаются от оплаты, как и жители Венеции, студенты и работники.

В Венеции хотят повысить туристический сбор Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Кому не нужно платить

Туристы, которые останавливаются на ночь в отелях или арендованном жилье, также не должны платить.

Билеты приобретаются онлайн и проверяются в основных пунктах въезда, в том числе на железнодорожном вокзале. Лица, не имеющие билета, могут быть оштрафованы на сумму до 300 евро.

Город также расширяет программу, увеличив количество оплачиваемых дней с 54 до 60 в этом году.

Критики такого решения утверждают, что эта схема практически не повлияла на сокращение числа посетителей. Официальные данные показывают, что среднесуточное количество посетителей за лето сократилось лишь незначительно — с 16 676 в 2024 году до 13 046 в 2025 году.

Площадь Сан-Марко в Венеции Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

По словам мэра города, это покроет расходы на услуги для туристов, включая вывоз большего количества мусора, но они также могли бы предложить владельцам билетов скидки на посещение музеев.

Критика решения

Идея взимать с посетителей ещё больше денег вызвала сильное сопротивление.

Эксперт по конституционному праву Людовико Маццаролли отметил, что входной билет стоимостью 50 евро может противоречить принципу свободного передвижения в пределах страны, закрепленному в Конституции Италии.

Венеция — не единственный город, который пытается справиться с большим наплывом туристов. В Риме власти ввели плату в размере 2 евро за вход в нижнюю часть площади вокруг знаменитого фонтана Треви.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Черноморск — уютный портовый город на побережье Черного моря, который привлекает туристов чистыми пляжами, большим количеством зеленых зон и доступными ценами на отдых. Но война внесла свои коррективы.

Украинская актриса Наталья Денисенко и её бойфренд, бизнесмен Юрий Савранский, показали фото со совместного отдыха в горах и ответили на хейт в свой адрес.

Кроме того, украинка по имени Анна сравнила цены на отдых в Одессе и Греции. Среди основных категорий — жилье, питание и транспорт.