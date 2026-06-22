Щоб побачити "перлину Італії", доведеться заплатити чималі гроші

Одне з найпопулярніших місць Європи та й всього світу — Венеція — має намір підвищити вхідний збір для туристів у боротьбі з напливом сезонних відвідувачів.

Мер італійської перлини Сімоне Вентуріні наполягає на підвищенні вхідного збору до міста до 50 євро (понад 2,5 тисячі гривень). Про це пише The Sun.

Туристичний збір у Венеції

Ця пропозиція вже викликала гостру негативну реакцію, критики назвали її "варварською".

Вентуріні заявив, що підвищення плати є необхідним, якщо Венеція хоче впоратися зі зростаючим тиском надмірного туризму: "Чим вища ціна квитка, тим краще для нас".

Венеція запровадила суперечливу схему оплати за вхід у 2024 році, стягуючи з відвідувачів у пікові дні до 10 євро за доступ до історичного міста. За чинною системою, одноденні туристи, які бронюють квитки менш ніж за чотири дні до візиту, платять 10 євро (близько 500 грн), а ті, хто бронює квитки більше ніж за чотири дні, платять 5 євро (близько 250 грн).

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Відвідувачі, які в'їжджають до 8:30 або після 16:00, звільняються від сплати, як і люди, народжені у Венеції, студенти та працівники.

У Венеції хочуть збільшити туристичний збір Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Кому не треба платити

Туристи, які зупиняються на ніч у готелях або орендованому житлі, також не повинні платити.

Квитки купуються онлайн та перевіряються в ключових пунктах в'їзду, включаючи залізничний вокзал. Ті, хто не має квитка, можуть бути оштрафовані на суму до 300 євро.

Місто також розширює схему, збільшуючи кількість оплачуваних днів з 54 до 60 цього року.

Критики такого рішення стверджують, що схема мало що зробила для зменшення кількості відвідувачів. Офіційні дані показують, що середня щоденна кількість відвідувачів лише незначно зменшилася протягом літа, з 16 676 у 2024 році до 13 046 у 2025 році.

Площа Сан-Марко у Венеції Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

За словами мера міста, це покриє вартість послуг для туристів, включаючи вивезення більшої кількості сміття, але вони також могли б запропонувати власникам квитків знижки до музеїв.

Критика рішення

Ідея стягувати з відвідувачів ще більше грошей викликала сильний опір.

Конституційний експерт Людовіко Маццароллі розповів, що вхідний квиток у розмірі 50 євро може суперечити принципу вільного пересування в межах країни, закріпленому в Конституції Італії.

Венеція — не єдине місто, яке намагається впоратися з великим числом відвідувачів. У Римі влада запровадила плату в розмірі 2 євро за вхід до нижньої частини навколо знаменитого фонтану Треві.

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