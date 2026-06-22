Всюди "їжаки": що зараз відбувається на пляжах курортного Чорноморська (фото, відео)

Чорноморськ – затишне портове місто на узбережжі Чорного моря, яке приваблює туристів чистими пляжами, великою кількістю зелених зон та доступними цінами на відпочинок.

На курорті можна комфортно провести відпустку всією родиною, насолоджуючись морем, розвагами та неспішною атмосферою курорту. Особливою гордістю міста є його пляжі, які неодноразово отримували міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". Ця нагорода підтверджує високий рівень екологічної безпеки, чистоти води та якості інфраструктури. Фокус пише, що там відбувається цього року.

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Берегова лінія курорту простягається приблизно на 12 кілометрів. Судячи з фото та відео, які публікують відпочивальники, біля води вже працюють літні кафе та ресторани, розставлені шезлонги, грає музика.

Однак про війну нагадують протидесантні "їжаки" або ж "зуби дракона", розставлені вздовж берегової лінії.

Відео дня

"Зуби дракона" на пляжі Чорноморська Фото: TikTok

Через безпекову ситуацію не всі пляжі можуть бути доступними для відвідувачів. Наразі йдеться насамперед про Центральний пляж, який розглядають як основну офіційно відкриту локацію для купання.

Туристів приваблюють широкий піщаний берег, плавний вхід у воду, сучасна інфраструктура та різноманітні водні атракціони. Для захисту від сонця облаштовані спеціальні накриття та зони відпочинку.

Вхід на пляж залишається безкоштовним, що дозволяє кожному обрати формат відпочинку відповідно до власного бюджету.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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