Повсюду "ежи": что сейчас происходит на пляжах курортного Черноморска (фото, видео)

Черноморск — уютный портовый город на побережье Чёрного моря, привлекающий туристов чистыми пляжами, большим количеством зеленых зон и доступными ценами на отдых.

На курорте можно комфортно провести отпуск всей семьёй, наслаждаясь морем, развлечениями и неспешной атмосферой курорта. Особой гордостью города являются его пляжи, которые неоднократно удостаивались международной награды "Голубой флаг". Эта награда подтверждает высокий уровень экологической безопасности, чистоты воды и качества инфраструктуры. Фокус пишет о том, что там происходит в этом году.

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Береговая линия курорта простирается примерно на 12 километров. Судя по фотографиям и видео, которые публикуют отдыхающие, у воды уже работают летние кафе и рестораны, расставлены шезлонги, играет музыка.

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Однако о войне напоминают противодесантные "ежи" или "зубы дракона", расставленные вдоль береговой линии.

"Зубы дракона" на пляже Черноморска Фото: TikTok

В связи с ситуацией с безопасностью не все пляжи могут быть доступны для посетителей. На данный момент речь идет прежде всего о Центральном пляже, который рассматривается в качестве основного официально открытого места для купания.

Туристов привлекают широкий песчаный берег, пологий вход в воду, современная инфраструктура и разнообразные водные аттракционы. Для защиты от солнца оборудованы специальные навесы и зоны отдыха.

Вход на пляж по-прежнему бесплатный, что позволяет каждому выбрать вариант отдыха в соответствии со своим бюджетом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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