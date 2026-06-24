Літній відпочинок без палючого сонця: країни, куди краще поїхати, якщо вам не подобається спека

Традиційний літній відпочинок під палючим сонцем втрачає свою привабливість. Особливо зараз, коли Європа страждає від аномальної спеки. І багато хто обирає для літньої відпустки не пляжні курорти, а країни, де не так спекотно.

Якщо влітку 2026 року, коли зміни клімату обіцяють дуже спекотне літо, вам не до вподоби відпочинок на пляжі, то краще вирушити до тих країн, де сонце не таке пекуче. А це означає — відпустка на півночі. Подорож до Скандинавії, до льодовикових ландшафтів Ісландії або до міст країн Балтії. Альтернативний варіант — вирушити високо в гори, наприклад, в іспанські Пікос-де-Жанейро або французькі Альпи, де буде багато сонячного світла, але не буде виснажливої спеки та вологості, пише Telegraph.

Французькі Альпи

Влітку гірськолижні курорти перетворюються на справжні майданчики для пригод, де можна зайнятися каякінгом, пішим туризмом та плаванням. Підйомники, що обслуговують льодовик Гранд-Мотт, який височіє над гірськолижним курортом Тін, залишаються відкритими для літнього катання на лижах до 20 липня.

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Французькі Альпи підійдуть тим, хто не любить спеку Фото: Shutterstock

Нижче, на курорті, максимальна температура тримається на рівні близько +17 градусів, а серед розваг, що дозволяють освіжитися, — каякінг, сапсерфінг та відвідування аквапарку Acroland, який відкривається 27 червня, де дорослі та діти від 10 років і старше можуть скотитися з гірок у крижану воду озера.

Данія

Найкращий вибір для любителів велосипедних прогулянок. Зеландія, найбільший острів Данії, пропонує тихі сільські дороги та малолюдні велосипедні доріжки, довгі світлові дні та лагідне сонце. Розслаблюючі маршрути пролягають крізь тінисті ліси, повз піщані пляжі та мальовничі фіорди, через невеликі рибальські селища, з відвідуванням прибережного міста Роскілле.

Нормандія

На Лазурному березі Франції влітку, у липні та серпні, температура може сягати +30 градусів і вище, тоді як на півночі Франції панує більш помірний клімат — температура не перевищує +20–22 градусів. Любителям літнього відпочинку без спеки пропонують перетнути Ла-Манш і зупинитися біля піщаних пляжів Нормандії, де у туристів буде можливість оглянути місця, пов’язані з Другою світовою війною, спробувати свіжі морепродукти та дослідити скелястий острів Мон-Сен-Мішель.

Фінляндія

Озера, річки та ліси східної Фінляндії пропонують широкі можливості для активного сімейного відпочинку тим, хто бажає провести сонячну відпустку на природі без надмірної спеки.

Фінляндія може похвалитися чудовими краєвидами Фото: YLE

У курортах, розташованих за дві години їзди від Гельсінкі, які ідеально підходять для відпочинку з дітьми, температура піднімається до приємних +21 градусів. Тут можна зайнятися веслуванням на каное, плаванням, сапсерфінгом, риболовлею та прогулятися місцевими стежками.

Іспанія

У той час як на узбережжі Костас панує нестерпна спека, гірські райони біля Кантабрійського узбережжя на півночі Іспанії пропонують притулок від літньої спеки. Пікос-де-Європа найкраще досліджувати пішки, користуючись мережею добре позначених стежок, що пролягають через тихі сільські куточки, середньовічне місто Потес та мальовничу долину Вальдеон.

Норвегія, Шпіцберген

Тим, хто полюбляє прохолодне літо, ідеально підійде північний норвезький архіпелаг Шпіцберген. Тут температура в липні та серпні ледь досягає +7, а вночі може опускатися до +2. На цих островах мешкають моржі, кити та білі ведмеді, які збираються у фіордах неподалік від столиці Лонгйір. Туристам пропонують поїздки на собачих упряжках, щоб помилуватися льодовиком Норденшельдбреен.

Ісландія

Довгі літні дні роблять липень і серпень ідеальними місяцями для знайомства з Ісландією.

Ісландія підходить тим, хто не любить спеку Фото: mbl.is/Sigurður Bogi

Літній сезон в Ісландії короткий і прохолодний, а в липні та серпні температура ледь досягає +13, але довгі дні (до 20 годин світлового дня) роблять цей час ідеальним для вивчення унікальних пейзажів Ісландії з її мальовничими водоспадами та чорними вулканічними пляжами.

Країни Балтії

Круїз Балтійським морем — чудова альтернатива спекотному Середземномор’ю в літні місяці, і хоча на туристів чекає багато сонячних днів, від светра краще не відмовлятися. Серед головних визначних пам’яток — екскурсії вздовж узбережжя, що дають змогу побачити поєднання середньовічної та сучасної архітектури, а також чудові прибережні краєвиди.

Швейцарія

Засніжені вершини та льодовики, що оточують Верхню долину Енгадіну на південному сході Швейцарії, створюють чарівний фон для ідилічних гірських пасовищ і густих лісів. Весна в цьому регіоні настає пізно, і навіть у липні можна побачити орхідеї, примули, льодовиковий жасмин і наперстянку, коли вони цвітуть у повну силу.

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