Для красивой укладки: как мыть волосы по-итальянски

Уход за волосами в Италии — это не просто рутина, а настоящая семейная философия, секреты которой передаются из поколения в поколение. В основе итальянского метода мытья волос лежит принцип, согласно которому здоровый блеск и красота локонов начинаются исключительно с правильного ухода за кожей головы.

Стилисты известного спа-салона Rossano Ferretti делятся четырьмя простыми шагами, которые помогут воссоздать этот салонный ритуал у себя дома, пишет Vogue.

Равномерное нанесение

Чтобы моющее средство распределилось правильно, не следует наносить его на одно место. Эксперты советуют наносить шампунь на пять ключевых точек:

линия роста волос у лба;

макушка;

правая и левая височные зоны;

затылок.

Массаж кожи головы

Ногти здесь не к месту — во время мытья работают исключительно подушечки пальцев. Действуйте мягкими круговыми движениями, как будто слегка сдвигая кожу, но без лишнего трения. Такой подход стимулирует микроциркуляцию, улучшает насыщение клеток кислородом и превращает обычное умывание в сеанс релаксации.

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Двойная очистка

Кожа головы требует такого же тщательного ухода, как и кожа лица, поэтому одного раза часто бывает недостаточно из-за накопления кожного сала и остатков средств для укладки.

Золотое правило дозировки: для первого мытья используйте порцию шампуня размером с грецкий орех, а для второго — меньшую, размером с миндаль.

Не торопитесь

Уделите этому процессу несколько минут и как можно тщательнее смойте пену. Только полное смывание остатков средств гарантирует, что волосы будут лёгкими, объёмными и готовыми к идеальной укладке.

Напомним, ранее "Фокус" писал :

Кроме того, "Фокус" писал об идеальной стрижке для тонких волос.