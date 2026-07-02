Для красивої укладки: як мити волосся по-італійськи

Догляд за волоссям в Італії — це не просто рутина, а справжня сімейна філософія, секрети якої передаються з покоління в покоління. В основі італійського методу миття голови лежить принцип, що здоровий блиск та краса локонів починаються виключно з правильної турботи про шкіру голови.

Стилісти відомого спа-салону Rossano Ferretti діляться чотирма простими кроками, які допоможуть відтворити цей салонний ритуал у себе вдома, пише Vogue.

Рівномірне нанесення

Щоб очищувальний засіб розподілився правильно, не варто лити його на одне місце. Експерти радять наносити шампунь на п'ять ключових точок:

лінія росту волосся біля чола;

маківка;

права та ліва скроневі зони;

потилиця.

Масаж шкіри голови

Нігтям тут не місце — під час миття працюють виключно подушечки пальців. Рухайтеся м'якими круговими засічками, ніби злегка зсуваючи шкіру, але без зайвого тертя. Такий підхід стимулює мікроциркуляцію, покращує насичення клітин киснем і перетворює звичайне миття на сеанс релаксації.

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Подвійне очищення

Шкіра голови потребує такої ж ретельної уваги, як і обличчя, тому одного разу часто замало через накопичення себуму й залишків стайлінгу.

Золоте правило дозування: для першого миття використовуйте порцію шампуню розміром із волоський горіх, а для другого — меншу, розміром з мигдаль.

Не поспішайте

Приділіть процесу декілька хвилин і максимально ретельно змивайте піну. Тільки повне вимивання залишків засобів гарантує, що волосся буде легким, об'ємним та готовим до ідеальної укладки.

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