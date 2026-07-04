Магнитная буря резко усилилась: Землю накрыл геомагнитный шторм силой 7,3 балла

Земля уже второй день находится под воздействием мощной магнитной бури, интенсивность которой возросла до 7,3 балла. Из-за высокой геомагнитной активности в ближайшие дни ухудшение самочувствия могут ощутить метеозависимые люди, а также те, у кого есть проблемы с сердцем или артериальным давлением.

По данным платформы для метеозависимых людей Meteoagent, по состоянию на 4 июля геомагнитная активность достигла 7,3 балла по планетарному К-индексу. Кроме того, специалисты зафиксировали солнечную вспышку класса М4, тогда как резонанс Шумана остается в пределах нормы.

Первые признаки мощной магнитной бури наблюдались еще 3 июля, когда К-индекс поднялся до 7 баллов. На следующий день ситуация не только не улучшилась, но и стала еще более напряженной. По прогнозам, 5 июля буря несколько ослабнет, однако её сила всё равно останется высокой — около 6 баллов. Лишь с начала новой недели ожидается постепенное снижение геомагнитной активности до 5 баллов.

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Прогноз магнитных бурь на июль Фото: Скриншот

Как пишет издание Blik, в период сильных магнитных бурь люди нередко жалуются на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, ухудшение концентрации внимания и перепады артериального давления. Чаще всего такие симптомы возникают у метеозависимых людей, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы.

Чтобы легче перенести этот период, врачи советуют высыпаться, пить достаточно воды, избегать переутомления и сильных физических нагрузок. Также желательно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, отдав предпочтение легкому и сбалансированному питанию.

Почему возникают магнитные бури

В Meteoagent объясняют, что магнитные бури являются следствием солнечной активности. Во время солнечных вспышек в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, из-за чего и возникают геомагнитные возмущения.

Такие явления могут влиять не только на здоровье отдельных людей, но и на работу спутников, навигационных систем, средств связи и радиосигналов. Для оценки силы магнитных бурь используется планетарный К-индекс: если его значение составляет 5 баллов или более, буря считается сильной.

По словам врачей, проявления метеочувствительности в той или иной степени испытывает значительная часть взрослого населения. Организм не всегда успевает адаптироваться к резким изменениям погоды и геомагнитной активности, поэтому в такие дни важно больше отдыхать, следить за самочувствием и не перегружать себя.

Напомним, что предыдущая магнитная буря совпала с сообщением учёных о необычных изменениях в "поведении" Солнца. Согласно данным исследования, магнитная активность звёзды сместилась ближе к поверхности, а это может повлиять на силу и частоту геомагнитных бурь в будущем.

Кроме того, "Фокус" писал, что самым опасным местом в Солнечной системе учёные называют не Солнце или другие планеты, а околоземное космическое пространство. Причиной этому является стремительное увеличение количества космического мусора, риск столкновения спутников, а также влияние солнечной активности, которая может нарушать работу систем связи, навигации и электросетей.