Магнітна буря різко посилилася: Землю накрив геомагнітний шторм силою 7,3 бала

Земля вже другий день перебуває під впливом потужної магнітної бурі, інтенсивність якої зросла до 7,3 бала. Через високу геомагнітну активність у найближчі дні погіршення самопочуття можуть відчути метеозалежні люди, а також ті, хто має проблеми із серцем або артеріальним тиском.

За даними платформи для метеозалежних людей Meteoagent, станом на 4 липня геомагнітна активність досягла 7,3 бала за планетарним К-індексом. Крім того, фахівці зафіксували сонячний спалах класу М4, тоді як резонанс Шумана залишається в межах норми.

Перші ознаки потужної магнітної бурі спостерігалися ще 3 липня, коли К-індекс піднявся до 7 балів. Наступного дня ситуація не лише не покращилася, а й стала ще більш напруженою. За прогнозами, 5 липня буря дещо послабшає, однак її сила все одно залишатиметься високою — близько 6 балів. Лише з початку нового тижня очікується поступове зниження геомагнітної активності до 5 балів.

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Прогноз магнітних бурь на липень Фото: Скриншот

Як пише видання Blik, у період сильних магнітних бур люди нерідко скаржаться на головний біль, втому, сонливість, дратівливість, погіршення концентрації та перепади артеріального тиску. Найчастіше такі симптоми виникають у метеозалежних людей, а також у тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної або нервової системи.

Щоб легше перенести цей період, лікарі радять висипатися, пити достатньо води, уникати перевтоми та сильних фізичних навантажень. Також бажано відмовитися від алкоголю й важкої їжі, віддавши перевагу легкому та збалансованому харчуванню.

Чому виникають магнітні бурі

У Meteoagent пояснюють, що магнітні бурі є наслідком активності на Сонці. Під час сонячних спалахів у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, взаємодіють із її магнітним полем, через що й виникають геомагнітні збурення.

Такі явища можуть впливати не лише на здоров'я окремих людей, а й на роботу супутників, навігаційних систем, зв'язку та радіосигналів. Для оцінки сили магнітних бур використовується планетарний К-індекс: якщо його значення становить 5 балів або більше, буря вважається сильною.

За словами медиків, прояви метеочутливості тією чи іншою мірою відчуває значна частина дорослого населення. Організм не завжди встигає адаптуватися до різких змін погоди та геомагнітної активності, тому в такі дні важливо більше відпочивати, стежити за самопочуттям і не перевантажувати себе.

Нагадаємо, що попередня магнітна буря збіглася з повідомленням учених про незвичні зміни в "поведінці" Сонця. За даними дослідження, магнітна активність зірки перемістилася ближче до поверхні, а це може позначитися на силі та частоті геомагнітних бур у майбутньому.

Також Фокус писав, що найнебезпечнішим місцем у Сонячній системі вчені називають не Сонце чи інші планети, а навколоземний космічний простір. Причиною є стрімке збільшення кількості космічного сміття, ризик зіткнення супутників, а також вплив сонячної активності, яка може порушувати роботу систем зв'язку, навігації та електромереж.