Де розташоване найнебезпечніше місце в Сонячній системі: відповідь може здивувати

Насправді найнебезпечніше місце в Сонячній системі розташоване набагато ближче до нас, ніж можна уявити.

Якби вам довелося назвати найнебезпечніше місце в Сонячній системі, ви, ймовірно, почали б з очевидних об'єктів. Це може бути Сонце, активність якого може знищити супутники на орбіті або ж спричинити найсильнішу магнітну бурю на Землі. Це може бути Венера, де температурі та тиск настільки високі, що одразу ж уб'ють людину. Це можуть бути кільця Сатурна, де крижані та кам'яні частинки летять зі швидкістю в тисячі метрів на секунду, що розірве людину на частини. Це може бути найбільш вулканічний світ у Сонячній системі — супутник Юпітера Іо, де відбуваються постійні виверження сотень вулканів із викидом сірки на сотні кілометрів у космос. Але найбільшу загрозу для людства становить зовсім інша ділянка космосу. Найнебезпечніше місце в Сонячній системі — це простір поруч із Землею, пише Фокус.

Навколоземний простір — це відносно вузька область космосу, яка стала невід'ємною частиною сучасного життя. Це область, де знаходяться супутники на висоті від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів. Цей регіон забезпечує роботу невидимих систем, які ми вважаємо само собою зрозумілими: GPS-навігація, прогнозування погоди, глобальний зв'язок і багато іншого.

Велика частина сучасної цивілізації залежить від безперебійної роботи цієї вузької смуги космічного простору. Проблема в тому, що в ближньому навколоземному просторі з'являється дедалі більше супутників, а також космічного сміття.

Мільйони фрагментів сміття літають на навколоземній орбіті зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину. Найдрібніші частинки сміття досягають швидкості 28 000 км/год. Навіть невеликий об'єкт на такій швидкості має величезну кінетичну енергію. Зіткнення з уламком розміром із болт може знищити супутник. Зіткнення супутників можуть викликати каскадний ефект, відомий як синдром Кесслера. І цей ризик уже реальний. Супутники стикаються і виходять з ладу, і що більше їх буде в навколоземному просторі, то вищим буде ризик катастрофи, яка призведе до того, що практично всі супутники вийдуть з ладу.

Крім цієї загрози, саме в навколоземному космічному просторі найбезпосередніше відчуваються наслідки сонячної активності. Коли Сонце випускає потужне випромінювання та потоки плазми, то при зустрічі з магнітним полем Землі виникають геомагнітні бурі. Вони призводять до збоїв у роботі супутників зв'язку, навігації, а також в електромережах. Небезпека полягає не тільки в самій цій події, а й у нашій залежності від систем, що функціонують у цьому регіоні космосу.

Ще одну небезпеку становлять навколоземні об'єкти, зокрема астероїди, які регулярно перетинають орбіту Землі. Більшість із них не становить загрози, але є ті, що можуть завдати серйозних руйнувань і навіть спричинити глобальну катастрофу на нашій планеті. Небезпека полягає не тільки в самому факті можливого зіткнення астероїда із Землею, а й у невизначеності, що пов'язана з виявленням небезпечних об'єктів. Вчені знають, що є величезні навколоземні астероїди, які можуть летіти в бік Землі, але виявити їх заздалегідь практично неможливо.

То що ж робить навколоземний космічний простір найнебезпечнішим місцем у Сонячній системі? Це не найекстремальніше середовище. Це місце, де небезпеки є постійними, а ризики зростають на тлі нашої залежності від цієї ділянки космосу.

Фокус уже писав про те, що чому супутники Плутона насправді обертаються не навколо цієї колишньої дев'ятої планети Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що хмарочос у формі ракети має рекордну висоту і був натхненний польотом на Місяць.

Під час написання матеріалу використано джерела: Refractor.