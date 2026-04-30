Жоден із супутників Плутона не обертається навколо карликової планети: ось чому (фото)

У Плутона багато дивацтв і одна з них полягає в тому, що технічно жоден з його п'яти супутників не обертається навколо карликової планети. У цьому варто звинувачувати найбільший супутник — Харон.

Вчені вже 20 років сперечаються про те, чи є Плутон звичайною планетою або карликовою планетою. Але всі астрономи сходяться на думці, що це дивний світ. З моменту свого відкриття Плутон досі ще не здійснив повного оберту навколо Сонця, а також іноді він перебуває ближче до Сонця, ніж планета Нептун. Але Плутон насправді розташований далі останньої планети Сонячної системи. Ще однією особливістю Плутона є те, що жоден з його п'яти супутників технічно не обертається навколо карликової планети, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

У Плутона є п'ять супутників: Харон, найбільший супутник, який має сферичну форму, а також менші супутники — Стікс, Нікта, Кербер і Гідра, які більше схожі на астероїди. Площина орбіт маленьких супутників збігається з екватором Плутона, і вчені вважають, що вони утворилися внаслідок зіткнення з Плутоном об'єктом порівнянного розміру.

Серед особливостей карликової планет Плутон можна виокремити те, що всі її супутники обертаються не навколо самого Плутона, а навколо точки, яка знаходиться за межами цього світу. І в цьому винен найбільший супутник карликової планети.

Найбільший супутник Плутона — Харон Фото: NASA

Річ у тім, що Харон має розмір, еквівалентний половині діаметра Плутона і приблизно одну восьму його маси. Плутон настільки великий, що його барицентр, точка, навколо якої обертаються об'єкти в даній системі, знаходиться на відстані 960 кілометрів від поверхні Плутона. Це приблизно 83% радіуса карликової планети.

Як уже писав Фокус, Юпітер технічно не обертається навколо Сонця, але, з огляду на його розмір і відстань від Сонця, він обертається навколо точки, розташованої за межами Сонця, на відстані приблизно 7% радіуса нашої зірки.

Супутники Плутона Стікс, Нікта, Кербер і Гідра порівняно з розміром Харона (внизу) Фото: solar-system

Плутон і Харон завжди звернені один до одного однією стороною. Коли 2006 року Плутон став карликовою планетою, деякі вчені запропонували називати Плутон і Харон подвійною карликовою планетою через їхній гравітаційний зв'язок. Зрештою ця пропозиція не отримала підтримки.

Орбіти чотирьох маленьких супутників Плутона майже кругові, але обертаються вони навколо барицентру, розташованого між Плутоном і Хароном. Через це виникає орбітальний резонанс, коли на кожні 60 орбітальних обертів Харона припадає 20 обертів Стікса, 15 — Нікти, 12 — Кербера і 10 — Гідри.

Нагадуємо, що Плутон було відкрито 1930 року і з'ясувалося, що його орбітальний період, тобто час, за який він здійснює повний оберт навколо Сонця, становить 248 років. Тож Плутон з моменту відкриття ще не здійснив повний оберт навколо Сонця і станеться це 2178 року.

Плутон, на відміну від планет Сонячної системи, останньою з яких є Нептун, має дуже витягнуту, еліптичну та похилу орбіту, що відрізняються від площини орбіт інших планет. Тому протягом 248-річного орбітального періоду Плутон перебуває протягом 20 років всередині орбіти Нептуна, тобто ближче до Сонця, ніж Нептун. Востаннє це відбувалося з 1979 по 1999 рік, а наступного разу — 2227 року.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.