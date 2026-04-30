Ни один из спутников Плутона не вращается вокруг карликовой планеты: вот почему (фото)

У Плутона много странностей и одна из них состоит в том, что технически ни один из его пяти спутников не вращается вокруг карликовой планеты. В этом стоит винить самый большой спутник – Харон.

Ученые уже 20 лет спорят о том, является ли Плутон обычной планетой или карликовой планетой. Но все астрономы сходятся во мнении, что это странный мир. С момента своего открытия Плутон до сих пор еще не совершил полного оборота вокруг Солнца, а также иногда он находится ближе к Солнцу, чем планета Нептун. Но Плутон на самом деле расположен дальше последней планеты Солнечной системы. Еще одной особенностью Плутона является то, что ни один из его пяти спутников технически не вращается вокруг карликовой планеты, пишет Фокус.

У Плутона есть пять спутников: Харон, самый большой спутник, который имеет сферическую форму, а также меньшие спутники — Стикс, Никта, Кербер и Гидра, которые больше похожи на астероиды. Плоскость орбит маленьких спутников совпадает с экватором Плутона, и ученые считают, что они образовались в результате столкновения с Плутоном объектом сопоставимого размера.

Среди особенностей карликовой планет Плутон можно выделить то, что все ее спутники вращаются не вокруг самого Плутона, а вокруг точки, которая находится за пределами этого мира. И в этом виноват крупнейший спутник карликовой планеты.

Крупнейший спутник Плутона - Харон Фото: NASA

Дело в том, что Харон имеет размер, эквивалентный половине диаметра Плутона и примерно одну восьмую его массы. Плутон настолько большой, что его барицентр, точка, вокруг которой вращаются объекты в данной системе, находится на расстоянии 960 километров от поверхности Плутона. Это примерно 83% радиуса карликовой планеты.

Как уже писал Фокус, Юпитер технически не вращается вокруг Солнца, но, учитывая его размер и расстояние от Солнца, он вращается вокруг точки, расположенной за пределами Солнца, на расстоянии примерно 7% радиуса нашей звезды.

Спутники Плутона Стикс, Никта, Кербер и Гидра по сравнению с размером Харона (внизу) Фото: NASA

Плутон и Харон всегда обращены друг к другу одной стороной. Когда в 2006 году Плутон стал карликовой планетой, некоторые ученые предложили называть Плутон и Харон двойной карликовой планетой из-за их гравитационной связи. В конечном итоге это предложение не получило поддержки.

Орбиты четырех маленьких спутников Плутона почти круговые, но вращаются они вокруг барицентра, расположенного между Плутоном и Хароном. Из-за этого возникает орбитальный резонанс, когда на каждые 60 орбитальных оборотов Харона приходится 20 оборотов Стикса, 15 — Никты, 12 — Кербера и 10 — Гидры.

Напоминаем, что Плутон был открыт в 1930 году и выяснилось, что его орбитальный период, то есть время за которое он совершает полный оборот вокруг Солнца, составляет 248 лет. Поэтому Плутон с момента открытия еще не совершил полный оборот вокруг Солнца и произойдет это в 2178 году.

У Плутона в отличие от планет Солнечной системы, последней из которых является Нептун, очень вытянутая, эллиптическая и наклонная орбита, которая отличаются от плоскости орбит других планет. Поэтому в течение 248-летнего орбитального периода Плутон находится в течение 20 лет внутри орбиты Нептуна, то есть ближе к Солнцу, чем Нептун. В последний раз это происходило с 1979 по 1999 год, а в следующий раз — в 2227 году.

При написании материала использованы источники: IFLScience.