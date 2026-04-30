Ракета компании Илона Маска упадет в кратер Эйнштейн на Луне: почему это плохо (фото)

Согласно прогнозу, первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX летом упадет на поверхность Луны. Пока что это событие не представляет опасности, но это тревожная тенденция.

Билл Грей, профессиональный астроном и специалист по отслеживанию околоземных объектов сообщил о том, что в августе этого года в Луну врежется отработанная часть ракеты компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Ученый говорит, что обломок ракеты Falcon 9 не представляет для Луны или любого работающего космического аппарата. Но уже сейчас нужно задуматься над изменением утилизации космического мусора, ведь в ближайшем будущем подобные ситуации станут очень опасными, считает ученый, пишет Фокус.

Расчеты Грея показали, что верхняя ступень ракеты Falcon 9 высотой почти 14 метров врежется в Луну 5 августа рядом с кратером Эйнштейн, на краю видимой и обратной стороны Луны. Обломок ракеты вращается вокруг системы Земля-Луна с начала 2025 года после того, как Falcon 9 отправила в космос два лунных посадочных модуля.

Первый посадочный модуль Blue Ghost от компании Firefly Aerospace успешно приземлился на Луне в марте 2025 года, а вот посадочный модуль Hakuto-R японской компании ispace разбился во время посадки на Луну в июне того же года, как уже писал Фокус.

Кратер Эйнштейн на Луне Фото: NASA

По словам Грея, верхняя ступень ракеты находилась все это время на примерно том же расстоянии от Земли, что и Луна. Расчеты с высокой степенью достоверности показывают время и место падения обломка ракеты SpaceX. Ученый говорит, что движение космического мусора в основном довольно предсказуемо, ведь он просто движется под воздействием гравитации Земли, Луны и Солнца.

Согласно прогнозу, верхняя ступень ракеты Falcon 9 врежется в лунную поверхность со скоростью примерно 8700 км/ч, что примерно в семь раз превышает скорость звука на Земле. К сожалению, вспышку свет от удара не удастся увидеть на Земле, ведь она будет слишком слабая. Но научную ценность будет представлять новый кратер, созданный этим ударом, говорит Грей.

Стрелкой показано место на Луне, куда врежется первая ступень ракеты Falcon 9 Фото: Live Science

Хотя на Луне сейчас нет никакой человеческой инфраструктуры, которую мог бы повредить обломок ракеты, через несколько лет ситуация может измениться. И США, и Китай планируют увеличить частоту запусков на Луну. США хотят каждый год отправлять астронавтов на Луну начиная с 2028 года, а затем создать базу на Луне в начале следующего десятилетия. Китай планирует высадить своих астронавтов на Луне к 2030 году, а затем также построить базу на южном полюсе Земли, там же, где это хотят сделать американцы.

Грей говорит, что падение ракеты на Луну в августе этого года не представляет никакой опасности ни для Луны, ни для космических аппаратов, но это событие подчеркивает, что нужно задуматься над изменением утилизации космического мусора.

На Луне в будущем появятся постоянные базы с астронавтами, а также человеческая инфраструктура с многочисленными космическими аппаратами. Это значит, что нужно значительно снизить риск падения на Луну космического мусора. Например, отработанные ступени ракет можно отправлять на орбиту вокруг Солнца, а не вокруг Земли и Луны.

При написании материала использованы источники: Live Science.