Странные красные точки в очень глубоком космосе являются "звездами-черными дырами" (фото)

Астрономы считают, что наконец-то раскрыли секрет загадочных объектов из ранней Вселенной, которые обнаружил космический телескоп Уэбб.

Несколько лет назад космический телескоп Уэбб при наблюдении за очень далеким космосом обнаружил объекты, получившие название "маленькие красные точки". Теперь астрономы нашли источник рентгеновского излучения с помощью космического телескопа Чандра, который совпадает с местоположением одной из маленьких красных точек. Новое исследование предполагает, что маленькие красные точки – это "звезды-черные дыры". То есть это облака газа, окружающие растущую черную дыру, которая активно поглощает этот газ. Если теория подтвердится, то это будет одним из самых крупных астрономических открытий в истории, ведь ученые смогут понять, как на самом деле формировались сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной, пишет Фокус.

Новый источник рентгеновского излучения, который совпадает с положением одной из маленьких красных точек получил обозначение 3DHST-AEGIS-12014. Энергия, выделяемая этим объектом, не сильно отличается от энергии рентгеновского излучения квазаров. Это очень яркие объекты, создаваемые активными сверхмассивными черными дырами в центрах некоторых крупных галактик.

Маленькие красные точки имеют размер в несколько сотен световых лет, они яркие и довольно холодные. Их температура составляет от 1700 до 3700 градусов по Цельсию. Это меньше, чем температура Солнца и большинства звезд. Кроме того, маленькие красные точки — это очень далекие объекты, возраст которых составляет 12 миллиардов лет, а то и больше. Возраст рентгеновского источника 3DHST-AEGIS-12014 оценили в 11,8 миллиарда лет.

Маленькие красные точки имеют размер в несколько сотен световых лет, они яркие и довольно холодные Фото: NASA

Как рождаются сверхмассивные черные дыры, долгое время оставалось загадкой для астрономов. Формируются ли они, когда меньшие по размеру черные дыры звездной массы, образовавшиеся в результате взрывов массивных звезд, объединяются друг с другом? Или же они формируются, когда сжимается под действием гравитации огромное газовое облако с массой, которая превышает массу Солнца в миллионы раз? Из газовых облаков таким же образом формируются звезды. Поэтому, если вторая версия верна, то растущие сверхмассивные черные дыры можно называть "звезды-черные дыры".

Маленькая красная точка в центре и источник рентгеновского излучения (вверху справа). Считается, что это один и тот же объект Фото: NASA

Авторы нового исследования пришли именно к такому выводу. Они считают, что маленькие красные точки — это огромные газовые облака, внутри которых скрывается растущая черная дыра, которая питается газом этого облака. Оно ярко светится благодаря теплу и энергии, которые выделяются из вещества, которое вращается вокруг черной дыры. Но пока это теория, хотя астрономы считают, что они найдут больше подтверждений этому.

Если теория ученых верна, то это первая обнаруженная маленькая красная точка, выпускающая рентгеновское излучение. Обычные растущие сверхмассивные черные дыры выпускают рентгеновское излучение из-за нагрева вещества до миллионов градусов по Цельсию по мере его падения в черную дыру. Но в маленькой красной точке окружающий газ поглощает это излучение.

Астрономы считают, что излучение видно потому, что это переходный объект между рождением сверхмассивной черной дыры в маленькой красной точке и обычными растущими сверхмассивными черными дырами в центре галактик. Внутри маленькой красной точки черная дыра растет, поглощая газовое облако, что приводит к образованию отверстий в облаке. Через них выходит рентгеновское излучение.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal Letters, Space.