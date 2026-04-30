Дивні червоні точки в дуже глибокому космосі є "зірками-чорними дірами" (фото)

Астрономи вважають, що нарешті розкрили секрет загадкових об'єктів із раннього Всесвіту, які виявив космічний телескоп Вебб.

Кілька років тому космічний телескоп Вебб під час спостереження за дуже далеким космосом виявив об'єкти, що отримали назву "маленькі червоні точки". Тепер астрономи знайшли джерело рентгенівського випромінювання за допомогою космічного телескопа Чандра, яке збігається з місцем розташування однієї з маленьких червоних точок. Нове дослідження припускає, що маленькі червоні точки — це "зірки-чорні діри". Тобто це хмари газу, що оточують зростаючу чорну діру, яка активно поглинає цей газ. Якщо теорія підтвердиться, то це буде одним із найбільших астрономічних відкриттів в історії, адже вчені зможуть зрозуміти, як насправді формувалися надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті, пише Фокус .

Нове джерело рентгенівського випромінювання, яке збігається з положенням однієї з маленьких червоних точок, отримало позначення 3DHST-AEGIS-12014. Енергія, що виділяється цим об'єктом, не сильно відрізняється від енергії рентгенівського випромінювання квазарів. Це дуже яскраві об'єкти, створювані активними надмасивними чорними дірами в центрах деяких великих галактик.

Маленькі червоні цятки мають розмір у кілька сотень світлових років, вони яскраві та доволі холодні. Їхня температура становить від 1700 до 3700 градусів за Цельсієм. Це менше, ніж температура Сонця і більшості зірок. Крім того, маленькі червоні крапки — це дуже далекі об'єкти, вік яких становить 12 мільярдів років, а то й більше. Вік рентгенівського джерела 3DHST-AEGIS-12014 оцінили в 11,8 мільярда років.

Маленькі червоні цятки мають розмір у кілька сотень світлових років, вони яскраві та доволі холодні Фото: NASA

Як народжуються надмасивні чорні діри, довгий час залишалося загадкою для астрономів. Чи формуються вони, коли менші за розміром чорні діри зоряної маси, що утворилися внаслідок вибухів масивних зірок, об'єднуються одна з одною? Або ж вони формуються, коли стискається під дією гравітації величезна газова хмара з масою, яка перевищує масу Сонця в мільйони разів? З газових хмар таким самим чином формуються зірки. Тому, якщо друга версія правильна, то зростаючі надмасивні чорні діри можна називати "зірки-чорні діри".

Маленька червона крапка в центрі та джерело рентгенівського випромінювання (вгорі праворуч). Вважається, що це один і той самий об'єкт Фото: solar-system

Автори нового дослідження дійшли саме такого висновку. Вони вважають, що маленькі червоні крапки — це величезні газові хмари, усередині яких ховається чорна діра, що зростає і живиться газом цієї хмари. Вона яскраво світиться завдяки теплу та енергії, які виділяються з речовини, що обертається навколо чорної діри. Але поки що це теорія, хоча астрономи вважають, що вони знайдуть більше підтверджень цьому.

Якщо теорія вчених правильна, то це перша виявлена маленька червона точка, що випускає рентгенівське випромінювання. Звичайні надмасивні чорні діри, що зростають, випускають рентгенівське випромінювання через нагрівання речовини до мільйонів градусів за Цельсієм у міру її падіння в чорну діру. Але в маленькій червоній точці навколишній газ поглинає це випромінювання.

Астрономи вважають, що випромінювання видно тому, що це перехідний об'єкт між народженням надмасивної чорної діри в маленькій червоній крапці та звичайними надмасивними чорними дірами, які зростають, у центрі галактик. Усередині маленької червоної точки чорна діра зростає, поглинаючи газову хмару, що призводить до утворення отворів у хмарі. Через них виходить рентгенівське випромінювання.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astrophysical Journal Letters, Space.