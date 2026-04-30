Ракета компанії Ілона Маска впаде в кратер Ейнштейн на Місяці: чому це погано (фото)

Згідно з прогнозом, перший ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX влітку впаде на поверхню Місяця. Поки що ця подія не становить небезпеки, але це тривожна тенденція.

Білл Грей, професійний астроном і фахівець з відстеження навколоземних об'єктів повідомив про те, що в серпні цього року в Місяць вріжеться відпрацьована частина ракети компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Науковець каже, що уламок ракети Falcon 9 не становить загрози для Місяця чи будь-якого працюючого космічного апарату. Але вже зараз потрібно задуматися над зміною утилізації космічного сміття, адже в найближчому майбутньому подібні ситуації стануть дуже небезпечними, вважає вчений, пише Фокус.

Розрахунки Грея засвідчили, що верхній ступінь ракети Falcon 9 заввишки майже 14 метрів вріжеться в Місяць 5 серпня поруч із кратером Ейнштейн, на краю видимого і зворотного боку Місяця. Уламок ракети обертається навколо системи Земля-Місяць від початку 2025 року після того, як Falcon 9 відправила в космос два місячні посадкові модулі.

Перший посадковий модуль Blue Ghost від компанії Firefly Aerospace успішно приземлився на Місяці в березні 2025 року, а ось посадковий модуль Hakuto-R японської компанії ispace розбився під час посадки на Місяць у червні того ж року, як уже писав Фокус.

Кратер Ейнштейн на Місяці Фото: solar-system

За словами Грея, верхній ступінь ракети перебував увесь цей час на приблизно тій самій відстані від Землі, що й Місяць. Розрахунки з високим ступенем достовірності показують час і місце падіння уламка ракети SpaceX. Учений каже, що рух космічного сміття здебільшого доволі передбачуваний, адже воно просто рухається під впливом гравітації Землі, Місяця і Сонця.

Згідно з прогнозом, верхній ступінь ракети Falcon 9 вріжеться в місячну поверхню зі швидкістю приблизно 8700 км/год, що приблизно в сім разів перевищує швидкість звуку на Землі. На жаль, спалах світла від удару не вдасться побачити на Землі, адже він буде занадто слабким. Але наукову цінність становитиме новий кратер, створений цим ударом, каже Грей.

Стрілкою показано місце на Місяці, куди вріжеться перший ступінь ракети Falcon 9 Фото: Live Science

Хоча на Місяці зараз немає жодної людської інфраструктури, яку міг би пошкодити уламок ракети, через кілька років ситуація може змінитися. І США, і Китай планують збільшити частоту запусків на Місяць. США хочуть щороку відправляти астронавтів на Місяць починаючи з 2028 року, а потім створити базу на Місяці на початку наступного десятиліття. Китай планує висадити своїх астронавтів на Місяці до 2030 року, а потім також побудувати базу на південному полюсі Землі, там же, де це хочуть зробити американці.

Грей каже, що падіння ракети на Місяць у серпні цього року не становить жодної небезпеки ні для Місяця, ні для космічних апаратів, але ця подія наголошує на тому, що потрібно задуматися над зміною утилізації космічного сміття.

На Місяці в майбутньому з'являться постійні бази з астронавтами, а також людська інфраструктура з численними космічними апаратами. Це означає, що потрібно значно знизити ризик падіння на Місяць космічного сміття. Наприклад, відпрацьовані ступені ракет можна відправляти на орбіту навколо Сонця, а не навколо Землі та Місяця.

Як уже писав Фокус, через проблеми зі скафандрами місячна програма NASA перебуває під загрозою зриву.

Також Фокус писав про те, що дивні червоні точки в дуже глибокому космосі є "зірками-чорними дірами", вважають астрономи.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.