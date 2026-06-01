Серцебиття Сонця різко змінилося: вчені намагаються зрозуміти, чим це загрожує

Магнітна активність Сонця перемістилася ближче до поверхні зірки. Це може мати непередбачувані наслідки для нашої планети.

Згідно з дослідженням, внутрішній "біоритм" Сонця, що відіграє вирішальну роль у формуванні космічної погоди, яка відчувається і на Землі, таємничим чином змінився за останні 40 років. Вчені послухали крихітні звукові хвилі всередині "серця" Сонця і з'ясували, що дані про сонячне "серцебиття" вказують на те, що там щось змінюється. Тепер необхідно з'ясувати, як це вплине на нашу планету.

Астрономи вивчають звукові хвилі, що поширюються всередині Сонця і це називається геліосейсмологія, яка допомагає зрозуміти внутрішній устрій Сонця.

У Сонця є 11-річний період сонячної активності з періодом сонячного мінімуму і сонячного максимуму, відомий як сонячний цикл. Зараз у Сонця 25-й цикл. Під час сильної активності на Сонці виникають спалахи і корональні викиди маси, які призводять до геомагнітних бурь на Землі. Ця активність та її циклічні зміни беруть свій початок у внутрішній частині Сонця.

Традиційні методи вимірювання сонячної активності відстежують зміни на поверхні Сонця. Тепер же вчені за допомогою звукових хвиль всередині Сонця виявили, що за останні кілька сонячних циклів активність нашої зірки змінилася. Сонячна магнітна активність перемістилася в тонкий шар безпосередньо під фотосферою, видимою поверхнею Сонця. Це показали дані спостережень за останні 40 років.

Фото: solar-system

Учені кажуть, що у Сонця є свій власний активний біоритм, який створює висхідну і низхідну магнітну активність, що формує космічну погоду. Нові дані вказують на те, що Сонце переходить у новий режим поведінки.

Розуміння того, що рухає сонячним циклом, має вирішальне значення для прогнозування космічної погоди, яка може порушувати роботу супутників, зв'язку, систем GPS і електромереж на Землі. Сильний сонячний цикл може призвести до численних геомагнітних бурь.

За словами вчених, вони виявили, що взаємозв'язок між внутрішніми сонячними коливаннями і поверхневою активністю змінився. Це не можна пояснити просто ослабленням магнітних полів. Це вказує на те, що всередині Сонця відбувається реорганізація магнітної активності.

Чи є це довгостроковою зміною сонячної активності, або ж наша зірка повернеться до попереднього стану? Науковці хочуть це з'ясувати під час спостережень до кінця 25-го циклу, який розпочався 2019 року, і на початку 26-циклу, який розпочнеться 2030 року.

Під час написання матеріалу використано джерела: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, IFLScience.