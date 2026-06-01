Учені знайшли "Розеттський камінь" для розшифровки дивних сигналів із глибокого космосу

Джерела загадкового радіовипромінювання, що приходить із різних частин нашої галактики, давно ставили астрономів у глухий кут. Тепер учені з'ясували, що випускає дивні радіосигнали.

Чотири роки тому астрономи вперше виявили об'єкт, що випускає дивні радіосигнали. Такого раніше ніколи не спостерігали вчені й не могли пов'язати це явище з жодним із відомим астрономічним об'єктом. Потім було виявлено ще близько десяти подібних довгоперіодичних радіотранзієнтів у різних частинах нашої галактики. Але пояснити їхню природу астрономи не могли. Тепер учені за допомогою потужного радіотелескопа ASKAP в Австралії нарешті виявили космічний "Розеттський камінь", тобто об'єкт, який допомагає розібратися із загадковими радіосигналами з глибокого космосу.

За словами вчених, довгоперіодичні радіотранзієнти, тобто джерела незвичайного радіовипромінювання, вже кілька років ставили астрономів у глухий кут. Близько десятка незвичайних сигналів прийшли з різних частин Чумацького Шляху, але їхнє походження залишалося незрозумілим.

Одні вчені вважали, що ці радіосигнали випускають зірки типу білий карлик із сильним магнітним полем, інші вважали, що це роблять білі карлики в подвійній системі, коли поглинають речовину сусідньої зірки. Потім торік було виявлено джерело радіосигналу, яке до того ж випускало і рентгенівське випромінювання, і це ускладнило пошук відповідей на існуючу загадку.

Подвійна система з білого та червоного карлика. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Але тепер астрономи виявили новий об'єкт, названий ASKAP J1745-5051, якій допомагає розкрити природу джерел загадкових сигналів із космосу. Це білий карлик із сильним магнітним полем, який існує в подвійній системі й активно поглинає речовину іншої зірки, яка є червоним карликом. Система розташована на відстані від 1300 до 30 000 світлових років від нас і містить майже всі характеристики раніше виявлених довгоперіодичних радіотранзієнтів. Вчені кажуть, що це перший випадок, коли вони змогли точно відстежити джерело загадкового сигналу.

Білі карлики — це залишки таких зірок, як Сонце, які померли. При цьому ці зірки мають розмір як наша планета.

Червоні карлики — це найпоширеніший тип зірок у Чумацькому Шляху. Ці зірки менші та холодніші за Сонце.

Радіосигнал у системі ASKAP J1745-5051 виходить кожну 81 хвилину і супроводжується періодичним рентгенівським випромінюванням. Спостереження показують, що система є магнітною катаклізмічною змінною. Білий карлик притягує речовину свого компаньйона, яка спрямовується магнітним полем білого карлика на його поверхню. Коли речовина стикається з білим карликом, вона нагрівається до мільйонів градусів Цельсія і випускає високоенергетичне випромінювання. Тим часом, газ, прискорений магнітними полями двох зірок, створює періодичний радіосигнал.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, ScienceAlert.