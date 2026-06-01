"Хрущовка" з майбутнього: багатоквартирний будинок надрукували на 3D-принтері всього за 34 дні (фото)

У Франції завершили будівництво найбільшого в Європі багатоквартирного будинку, надрукованого на 3D-принтері. У будинку розміщено 12 квартир соціального житла, розташованих на трьох поверхах. Процес будівництва зайняв усього 34 дні.

Найбільший у Європі багатоквартирний будинок, надрукований на 3D-принтері, був побудований у місті Безан, Франція. Цей будинок під назвою ViliaSprint2 був створений забудовником Plurial Novilia спільно з архітектурним бюро HOBO Architecture і надрукований компанією PERI 3D Construction на 3D-принтері COBOD BOD2. Будинок розташований поруч з іншою дуже схожою багатоквартирною будівлею того ж забудовника, яка була побудована з використанням традиційних технологій. Але це будівництво зайняло на три місяці більше часу.

Це перша будівля у Франції, в якій як несуча конструкція, так і всі стіни були надруковані прямо на будівельному майданчику Фото: New Atlas

Це перша будівля у Франції, в якій як несуча конструкція, так і всі стіни були надруковані прямо на будівельному майданчику.

Спочатку планувалося, що друк будинку займе 50 днів, але в підсумку вийшло надрукувати будівлю всього за 34 дні. При цьому процес будівництва контролювали тільки три оператори. Хоча основу будівлі було надруковано за допомогою спеціальної цементоподібної суміші, будівельні роботи, як-от встановлення даху, вікон та електропроводки, проводили традиційним способом.

Вигнутий фасад і заокруглене планування будинку економічно вигідні тільки завдяки 3D-друку Фото: New Atlas

За словами представників забудовника, вигнутий фасад і заокруглене планування будинку економічно вигідні тільки завдяки 3D-друку. Така складна геометрична форма при традиційному будівництві значно б збільшила вартість будівлі.

Оптимізована форма будинку також дала змогу заощадити приблизно 10% обсягу бетону. Будівля оснащена технологіями для скорочення втрат тепла, а також сонячними панелями й автономним опаленням.

Внутрішній простір будинку становить 800 квадратних метрів житлової площі, розподіленої на трьох поверхах. Кожна з дванадцяти квартир соціального житла також має власний балкон.

Кожна з дванадцяти квартир соціального житла також має власний балкон Фото: New Atlas

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.