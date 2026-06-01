Відкрито найдовший міст у світі з одним пілоном: витратили 400 мільйонів доларів (фото)

Колись місцеві жителі вважали, що неможливо створити таку конструкцію. Але тепер у місті Новий Тайбей у Тайвані офіційно відкрили найдовший міст з одним пілоном у світі — Danjiang Bridge.

Міст під назвою Danjiang Bridge почали будувати 2019 року і тепер його офіційно відкрито. Довжина найдовшого мосту у світі з одним пілоном становить вражаючі 915 метрів. На будівництво інфраструктурного проєкту витратили 400 мільйонів доларів. Це не просто окраса міста, а ще й дуже стійка конструкція в регіоні з частими землетрусами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Проєкт моста Danjiang Bridge розробило архітектурне бюро Zaha Hadid Architects. Це асиметричний вантовий міст з одним пілоном. Вантовий міст — це тип висячого моста, який складається з одного або більше пілонів, з'єднаних з дорожнім полотном за допомогою сталевих тросів — вант. Тепер цей міст є найдовшим у світі мостом з одним пілоном, довжина якого становить 915 метрів.

Відео дня

Міст під назвою Danjiang Bridge почали будувати 2019 року і тепер його офіційно відкрито Фото: New Atlas

Цей міст перетинає гирло річки Тамсуй на півночі Тайваню і з'єднує райони Балі і Тамсуй у місті Новий Тайбей. Тепер час у дорозі між двома районами скоротиться на 25 хвилин.

Цей міст перетинає гирло річки Тамсуй на півночі Тайваню і з'єднує райони Балі і Тамсуй у місті Новий Тайбей Фото: New Atlas

Єдиний пілон, який підтримує міст, має висоту 200 метрів. Ширина мосту становить 71 метр. На ньому можна переміщатися як автомобілем, так і пішки, а також велосипедом. У майбутньому буде введено в експлуатацію лінію легкорейкового транспорту.

Єдиний пілон, який підтримує міст, має висоту 200 метрів. Ширина мосту становить 71 метр Фото: New Atlas

За слова архітекторів, використання одного пілона мінімізує вплив цієї конструкції на русло річки і водну екосистему. Також форма пілона не заважає спостереженню за знаменитими заходами Сонця над річкою Тамсуй, що є однією з місцевих визначних пам'яток.

Також міст спроектовано таким чином, щоб витримати сильні землетруси магнітудою 7 балів і вище. Це дуже важлива особливість мосту, адже Тайвань розташований у сейсмічно активному регіоні, де відбуваються часті землетруси. Міст містить у собі складну систему сейсмічної підтримки, яка управляє силами, що діють на нього у вертикальному і горизонтальному напрямках.

Міст спроектовано таким чином, щоб витримати сильні землетруси магнітудою 7 балів і вище Фото: New Atlas

Вертикальні сейсмічні сили передаються безпосередньо на фундамент через опори і ванти, тоді як поздовжні і поперечні горизонтальні сили поглинаються і розсіюються за допомогою спеціальних гідравлічних демпферів, амортизаторів і гумових прокладок.

Будівництво мосту розпочалося 7 років тому, але проєкт зіткнувся з численними труднощами, включно зі складними погодними умовами та нестачею робочої сили. Тому міст не вдалося відкрити, як планувалося у 2024 році.

Інші новини науки

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.