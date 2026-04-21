Новий пішохідний міст у Фінляндії можна вважати найдовшим у світі (фото)

У столиці Фінляндії було відкрито для загального користування новий пішохідний міст, яким ніколи не зможуть їздити автомобілі. Але там буде трамвайна лінія.

Після кількох років будівництва в Гельсінкі, столиці Фінляндії, було офіційно відкрито міст Круунувуорі. Це найдовший міст у Фінляндії, який можна вважати найдовшим пішохідним мостом у світі, який ще й об'єднує в собі трамвайні колії. Жоден автомобіль або мотоцикл ніколи не зможуть проїхати по цьому мосту, пише Фокус.

Новий міст Круунувуорі в Гельсінкі призначений тільки для пішоходів, велосипедистів і трамваїв, які почнуть курсувати на початку 2027 року. Цей міст має довжину 1,19 км і є найдовшим у Фінляндії. Також це один із найбільших подібних мостів у світі. Якщо враховувати те, що цей міст об'єднує пішохідні та трамвайні колії, то саме в такому вигляді це найдовший подібний міст у світі.

Насправді існує багато варіацій пішохідних мостів по всьому світу, у кожного з яких є свої особливості конструкції, а тому деякі подібні мости є рекордсменами у своєму роді.

Міст Круунувуорі — це останній з трьох побудованих Коронних мостів, що з'єднують східні острівні передмістя Гельсінкі з центром міста. Вони дають змогу жителям цих районів легко дістатися до всього, що може запропонувати місто, не жертвуючи при цьому своїм способом життя, тісно пов'язаним із відпочинком на природі.

Міст Круунувуорі Фото: New Atlas

Міст Круунувуорі міст з'єднує новий житловий район Круунувуоренранта на набережній, острів Коркеасаарі, район Лааясало і центр Гельсінкі. Міст був спроектований і побудований британською компанією Knight Architects і фінською компанією WSP Finland. Це вантовий міст, що має один пілон висотою 135 метрів. Вантовий міст — це тип висячого моста, який складається з одного або більше пілонів, з'єднаних з дорожнім полотном за допомогою сталевих тросів — вант.

Горизонтальна кривизна мосту, як кажуть архітектори, ґрунтується не тільки на структурних міркуваннях, а й на поліпшенні користувацького досвіду — йдучи вигнутим мостом, людина краще сприймає кінцеву мету.

Увесь фасад піднесеного пілона підсвічується кольоровими світлодіодами, які змінюються залежно від часу доби і пори року. При ходьбі або їзді на велосипеді по мосту спеціальні перила забезпечать захист від сильного вітру. Пластикові труби на тросах дадуть змогу не накопичуватися надовго льоду, а отже, буде знижено навантаження на троси.

Цей міст розрахований на 200 років активної експлуатації, і його було спроєктовано з урахуванням конкретних конструктивних рішень і вибору матеріалів, а його технічне обслуговування планується проводити відповідним чином.

Це передбачає проєктування залізобетонних конструкцій у зоні водообміну з урахуванням високих навантажень і зниження втоми сталевих з'єднань. Дорога нержавіюча сталь на зовнішньому шарі арматури на опорах у морі допомагає запобігти корозії.

Наразі тривають роботи з трамвайної лінії на мосту Круунувуорі. Ідея полягає в тому, щоб швидко перенаправити транспортний потік через район Лааясало до того, як його населення подвоїться, оскільки відкривається новий житловий район Круунувуоренранта. Це також знизить прогнозоване навантаження на східні лінії метрополітену Гельсінкі.

Як уже писав Фокус, незвичайний хмарочос встановив рекорд за кількістю поверхів.

Також Фокус писав про те, що поверхнею Марса вже 50 років рухається величезна тінь і вчені не знають, чому.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.