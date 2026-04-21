Новый пешеходный мост в Финляндии можно считать самым длинным в мире (фото)

В столице Финляндии был открыт для всеобщего пользования новый пешеходный мост, по которому никогда не смогут ездить автомобили. Но там будет трамвайная линия.

После нескольких лет строительства в Хельсинки, столице Финляндии, был официально открыт мост Круунувуори. Это самый длинный мост в Финляндии, который можно считать самым длинным пешеходным мостом в мире, который еще и объединяет в себе трамвайные колеи. Ни один автомобиль или мотоцикл никогда не смогут проехать по этому мосту, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый мост Круунувуори в Хельсинки предназначен только для пешеходов, велосипедистов и трамваев, которые начнут курсировать в начале 2027 года. Этот мост имеет длину 1,19 км и является самым длинным в Финляндии. Также это один из крупнейших подобных мостов в мире. Если учитывать то, что этот мост объединяет пешеходные и трамвайные пути, то именно в таком виде это самый длинный подобный мост в мире.

Відео дня

На самом деле существует много вариаций пешеходных мостов по всему миру, у каждого из которых есть свои особенности конструкции, а потому некоторые подобные мосты являются рекордсменами в своем роде.

Мост Круунувуори – это последний из трех построенных Коронных мостов, соединяющих восточные островные пригороды Хельсинки с центром города. Они позволяют жителям этих районов легко добраться до всего, что может предложить город, не жертвуя при этом своим образом жизни, тесно связанным с отдыхом на природе.

Мост Круунувуори Фото: New Atlas

Мост Круунувуори мост соединяет новый жилой район Круунувуоренранта на набережной, остров Коркеасаари, район Лааясало и центр Хельсинки. Мост был спроектирован и построен британской компанией Knight Architects и финской компанией WSP Finland. Это вантовый мост, имеющий один пилон высотой 135 метров. Вантовый мост — это тип висячего моста, который состоит из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном с помощью стальных тросов — вант.

Горизонтальная кривизна моста, как говорят архитекторы, основана не только на структурных соображениях, но и на улучшении пользовательского опыта – идя по изогнутому мосту, человек лучше воспринимает конечную цель.

Весь фасад возвышающегося пилона подсвечивается цветными светодиодами, которые меняются в зависимости от времени суток и времени года. При ходьбе или езде на велосипеде по мосту специальные перила обеспечат защиту от сильного ветра. Пластиковые трубы на тросах позволят не накапливаться надолго льду и таким образом будет снижена нагрузка на тросы.

Этот мост рассчитан на 200 лет активной эксплуатации, и он был спроектирован с учетом конкретных конструктивных решений и выбора материалов, а его техническое обслуживание планируется проводить соответствующим образом.

Это включает в себя проектирование железобетонных конструкций в зоне водообмена с учетом высоких нагрузок и снижение усталости стальных соединений. Дорогостоящая нержавеющая сталь на внешнем слое арматуры на опорах в море помогает предотвратить коррозию.

Сейчас продолжаются работу по трамвайной линии на мосту Круунувуори. Идея состоит в том, чтобы быстро перенаправить транспортный поток через район Лааясало до того, как его население удвоится, поскольку открывается новый жилой район Круунувуоренранта. Это также снизит прогнозируемую нагрузку на восточные линии метрополитена Хельсинки.

При написании материала использованы источники: New Atlas.