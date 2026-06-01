Кава впливає на сон несподіваним чином: навіть якщо ви цього не помічаєте

Як показує дослідження, кофеїн може скорочувати фазу глибокого сну, навіть якщо люди не відчувають, що їхній сон змінився. Ця фаза дуже важлива для відновлення організму після денної активності.

Якщо ви вважаєте, що несприйнятливі до негативних наслідків випитої ввечері кави або напою з кофеїном, то результати нового дослідження можуть здивувати. Вчені з'ясували, що вечірня доза кофеїну не тільки знімає сонливість, а й може непомітно для людини скорочувати тривалість фази глибокого сну. Ці результати підтверджують рекомендації про необхідність контролювати споживання кофеїну, особливо наприкінці дня.

Кофеїн є найпоширенішим у світі стимулятором, який міститься в каві та деяких напоях. Багато людей використовують кофеїн, щоб боротися із сонливістю вранці та ввечері, а також для підтримки активності протягом дня. Зазвичай рекомендується не вживати кофеїн щонайменше за шість годин до сну, оскільки він може вплинути на якість сну.

Щоб краще зрозуміти, як кофеїн може впливати на сон, вчені вивчили попередні дослідження, що вивчали вживання кофеїну людьми, яким проводили електроенцефалографію під час сну. Це надійний спосіб вимірювання змін мозкової активності під час сну, що може вказувати на якість отримуваного людиною відпочинку.

Учені виявили стійкий зв'язок між вживанням кофеїну та зниженням активності мозку, що спостерігається під час глибокого сну. Це фаза сну, під час якої людина найкраще відновлюється після денної активності та організм по-справжньому відпочиває.

Дослідники з'ясували, що кофеїн непомітно впливає на якість сну, адже люди можуть цього не помічати. Виявилося, що навіть якщо сплять достатню кількість часу, від 7 до 9 годин, або, коли повідомляють про гарне ранкове самопочуття, все ж якість сну була порушена через кофеїн.

За словами вчених, кофеїн змінює архітектуру людського сну таким чином, що скорочується глибина занурення в сон і погіршується процес відпочинку.

Вчені кажуть, що вплив кофеїну відчувається по-різному у різних людей. І будь-який шкідливий вплив кофеїну на сон залежатиме від кількох чинників, включно з кількістю споживаного кофеїну, часом доби і загальною якістю сну. Це означає, що деяким людям слід спробувати обмежити споживання кофеїну навіть протягом дня.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nutrients, Gizmodo.