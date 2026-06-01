Кофе влияет на сон неожиданным образом: даже если вы этого не замечаете

Как показывает исследование, кофеин может сокращать фазу глубокого сна, даже если люди не ощущают, что их сон изменился. Эта фаза очень важна для восстановления организма после дневной активности.

Если вы считаете, что невосприимчивы к негативным последствиям выпитого вечером кофе или напитка с кофеином, то результаты нового исследования могут удивить. Ученые выяснили, что вечерняя доза кофеина не только снимает сонливость, но и может незаметно для человека сокращать продолжительность фазы глубокого сна. Эти результаты подтверждают рекомендации о необходимости контролировать потребление кофеина, особенно в конце дня.

Кофеин является самым распространенным в мире стимулятором, который находится в кофе и некоторых напитках. Многие люди используют кофеин, чтобы бороться с сонливостью утром и вечером, а также для поддержки активности в течение дня. Обычно рекомендуется не употреблять кофеин как минимум за шесть часов до сна, поскольку он может повлиять на качество сна.

Чтобы лучше понять, как кофеин может влиять на сон, ученые изучили предыдущие исследования, изучавшие употребление кофеина людьми, которым проводили электроэнцефалографию во время сна. Это надежный способ измерения изменений мозговой активности во время сна и может указывать на качество получаемого человеком отдыха.

Фото: valeria_aksakova/Freepik

Ученые обнаружили устойчивую связь между употреблением кофеина и снижением активности мозга, которая наблюдается во время глубокого сна. Это фаза сна, во время которой человек наиболее лучше восстанавливается после дневной активности и организм по-настоящему отдыхает.

Исследователи выяснили, что кофеин незаметно влияет на качество сна, ведь люди могут этого не замечать. Оказалось, что даже если спят достаточное количество времени, от 7 до 9 часов, или, когда сообщают о хорошем утреннем самочувствии, все же качество сна было нарушено из-за кофеина.

По словам ученых, кофеин изменяет архитектуру человеческого сна таким образом, что сокращается глубина погружения в сон и ухудшается процесс отдыха.

Ученые говорят, что влияние кофеина ощущается по-разному у разных людей. И любое вредное воздействие кофеина на сон будет зависеть от нескольких факторов, включая количество потребляемого кофеина, время суток и общее качество сна. Это значит, что некоторым людям следует попытаться ограничить потребление кофеина даже в течение дня.

При написании материала использованы источники: Nutrients, Gizmodo.