Странное преображение: что произойдет с организмом, если на две недели отказаться от кофе

В новом исследовании ученые обнаружили, что кофе — нечто большее, чем быстрый способ проснуться. Данные указывают на то, что его воздействие на человеческий организм значительно глубже, чем простое повышение уровня кофеина.

Команда ирландских ученых под руководством доктора Джона Крайана из Университетского колледжа Корка провела эксперимент, в котором приняли участие 62 здоровых взрослых, которые отказались от употребления кофе на две недели. После этого реципиенты вернулись к своим ежедневным кофейным ритуалам, пишет Фокус.

Результаты указывают на то, что регулярное исследование кофе коренным образом меняет микробиологический ландшафт кишечника. Любопытно, что результат не зависел от того, был ли кофе с кофеином или без.

В ходе эксперимента реципиентов разделили на две группы:

31 человек, ежедневно пьющий кофе;

31 человек, избегающий кофе.

Команда сравнила две группы реципиентов по таким показателям, как настроение, память, показатели крови, гормоны стресса, кишечная микрофлора и малые молекулы, производимые бактериями. Далее участников эксперимента на две недели попросили отказаться от кофе. Затем половина из них вернулась к кофе с кофеином, другая половина — к кофе без кофеина, и исследование продолжалось еще три недели. Цель заключалась в том, чтобы отделить воздействие кофеина от всего остального в чашке.

Результаты указывают на то, что в начале исследования микробиом кишечника у людей, регулярно пьющих кофе, заметно отличался от микробиома у тех, кто его избегал. Простыми совами: некоторые виды бактерий процветали у любителей кофе; другие были более распространены у тех, кто его не пьет.

По словам ученых, они обнаружили, что общее разнообразие бактерий почти не изменилось, однако изменились конкретные виды. Недавнее исследование связало аналогичные микробные паттерны, обусловленные употреблением кофе, с производством короткоцепочечных жирных кислот в толстой кишке, предполагая, что кофе оставляет химические следы далеко за пределами утренней чашки.

После 14 дней перерыва несколько биологических показателей изменились настолько, что привлекли внимание ученых. Ученые обнаружили снижение уровня артериального давления у любителей кофе в течение двухнедельного периода воздержания. Далее, как и ожидалось, резко снизилось содержание кофеина и продуктов его распада, а также связанного с кофе соединения, известного как гиппуровая кислота, в образцах кала. Некоторые кишечные бактерии, которые процветали благодаря кофе, исчезли после прекращения употребления. В то же время, микробная молекула, подавленная кофе, восстановилась. Отметим, что эта молекула изучалась в других исследованиях и, вероятно, помогает герметизировать слизистую оболочку кишечника и уменьшить воспаление.

К слову, на исходном этапе у любителей кофе наблюдались более высокие показатели импульсивности и эмоциональной реактивности, в то время как в тестах на память они показали худшие результаты, чем непьющие. После двух недель без кофе эти показатели вернулись к исходному уровню.

Сонливость и головные боли уменьшились после первых нескольких дней воздержания от кофе, и уровень энергии начал постепенно возвращаться к норме. Влияние отказа от кофе на память оказалось настоящим исключением из эксперимента. Результаты показали, что лишь те, кто пил кофе без кофеина, показали явное улучшение в задании на вербальную память, у другой группы — память не улучшилась.

Отметим, что в начале эксперимента у любителей кофе наблюдались более низкие показатели воспаления в крови и более высокие уровни иммунного белка, который успокаивает воспалительную реакцию. Две недели без кофе изменили оба показателя: маркеры воспаления вновь повысились.

По словам ученых, наиболее любопытным оказался один момент: ГАМК, основной успокаивающий нейромедиатор мозга, оставался на более низком уровне в стуле у людей, пьющих кофе, чем у тех, кто его не пьет. То же самое происходило и с индол-3-пропионовой кислотой, продуктом микробов, недавно связанным с улучшением когнитивных функций у пожилых людей. Обе молекулы происходят как от микробов, так и от мозга. Уровни в стуле не совпадают с уровнями в мозге. То, что циркулирует в кишечнике, может нести сигнал, отличный от того, что в конечном итоге достигает нейронов.

Впрочем, ученые признают, что 62 здоровых человека — значимая, но недостаточно большая выборка для обобщения результатов. В то же время, некоторые поведенческие показатели, включая импульсивность и память, были получены с помощью самоотчетных анкет, а не путем прямого наблюдения.

При написании использовались материалы Nature Communications, Earth.com.