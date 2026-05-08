Дивне перетворення: що станеться з організмом, якщо на два тижні відмовитися від кави

У новому дослідженні вчені виявили, що кава — щось більше, ніж швидкий спосіб прокинутися. Дані вказують на те, що її вплив на людський організм значно глибший, ніж просте підвищення рівня кофеїну.

Команда ірландських учених під керівництвом доктора Джона Крайана з Університетського коледжу Корка провела експеримент, у якому взяли участь 62 здорових дорослих, які відмовилися від вживання кави на два тижні. Після цього реципієнти повернулися до своїх щоденних кавових ритуалів, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати вказують на те, що регулярне дослідження кави докорінно змінює мікробіологічний ландшафт кишечника. Цікаво, що результат не залежав від того, чи була кава з кофеїном, чи без.

Відео дня

Під час експерименту реципієнтів розділили на дві групи:

31 людина, яка щодня п'є каву;

31 людина, яка уникає кави.

Команда порівняла дві групи реципієнтів за такими показниками, як настрій, пам'ять, показники крові, гормони стресу, кишкова мікрофлора і малі молекули, вироблені бактеріями. Далі учасників експерименту на два тижні попросили відмовитися від кави. Потім половина з них повернулася до кави з кофеїном, інша половина — до кави без кофеїну, і дослідження тривало ще три тижні. Мета полягала в тому, щоб відокремити вплив кофеїну від усього іншого в чашці.

Результати вказують на те, що на початку дослідження мікробіом кишківника в людей, які регулярно п'ють каву, помітно відрізнявся від мікробіому в тих, хто її уникав. Простими совами: деякі види бактерій процвітали у любителів кави; інші були поширенішими у тих, хто її не п'є.

За словами вчених, вони виявили, що загальна різноманітність бактерій майже не змінилася, проте змінилися конкретні види. Нещодавнє дослідження пов'язало аналогічні мікробні патерни, зумовлені вживанням кави, з виробництвом коротколанцюгових жирних кислот у товстій кишці, припускаючи, що кава залишає хімічні сліди далеко за межами ранкової чашки.

Після 14 днів перерви кілька біологічних показників змінилися настільки, що привернули увагу вчених. Учені виявили зниження рівня артеріального тиску в любителів кави протягом двотижневого періоду утримання. Далі, як і очікувалося, різко знизився вміст кофеїну та продуктів його розпаду, а також пов'язаної з кавою сполуки, відомої як гіппурова кислота, у зразках калу. Деякі кишкові бактерії, які процвітали завдяки каві, зникли після припинення вживання. Водночас, мікробна молекула, пригнічена кавою, відновилася. Зазначимо, що ця молекула вивчалася в інших дослідженнях і, ймовірно, допомагає герметизувати слизову оболонку кишківника та зменшити запалення.

До речі, на початковому етапі у любителів кави спостерігалися вищі показники імпульсивності та емоційної реактивності, тоді як у тестах на пам'ять вони показали гірші результати, ніж ті, хто не п'є. Після двох тижнів без кави ці показники повернулися до початкового рівня.

Сонливість і головний біль зменшилися після перших кількох днів утримання від кави, і рівень енергії почав поступово повертатися до норми. Вплив відмови від кави на пам'ять виявився справжнім винятком з експерименту. Результати показали, що лише ті, хто пив каву без кофеїну, показали явне поліпшення в завданні на вербальну пам'ять, в іншої групи — пам'ять не покращилася.

Зазначимо, що на початку експерименту в любителів кави спостерігалися нижчі показники запалення в крові та вищі рівні імунного білка, який заспокоює запальну реакцію. Два тижні без кави змінили обидва показники: маркери запалення знову підвищилися.

За словами вчених, найцікавішим виявився один момент: ГАМК, основний нейромедіатор мозку, що заспокоює, залишався на нижчому рівні в калі у людей, які п'ють каву, ніж у тих, хто її не п'є. Те ж саме відбувалося і з індол-3-пропіоновою кислотою, продуктом мікробів, який нещодавно пов'язали з поліпшенням когнітивних функцій у літніх людей. Обидві молекули походять як від мікробів, так і від мозку. Рівні в калі не збігаються з рівнями в мозку. Те, що циркулює в кишечнику, може нести сигнал, відмінний від того, що в кінцевому підсумку досягає нейронів.

Утім, учені визнають, що 62 здорові людини — значуща, але недостатньо велика вибірка для узагальнення результатів. Водночас, деякі поведінкові показники, включно з імпульсивністю та пам'яттю, були отримані за допомогою самозвітних анкет, а не шляхом прямого спостереження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, як значно поліпшити смак кави.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, скільки потрібно пити чашок кави на день, щоб жити довше.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Earth.com.