Один из признаков старения может быть предвестником смерти, если не принять меры

Ученые пришли к выводу, что состояние физического и психического здоровья можно и необходимо улучшать в пожилом возрасте. Таким образом можно замедлить прогрессирование одного из важных факторов, который может привести к преждевременной смерти.

Старческая немощность признана одним из самых главных факторов, который является предвестником частого попадания на стационар в больницу, плохого восстановления после болезни и преждевременной смерти ив пожилом возрасте. Новое исследование ученых из Лимерикского университета (Ирландия), в котором приняли участие несколько тысяч пожилых людей, показало, что регулярная физическая активность, правильное питание и социальные связи могут замедлить прогрессирование старческой немощности и улучшить общее состояние здоровья.

У пожилых людей, страдающих от старческой немощности, организм хуже справляется с болезнями, травмами и стрессом. В то же время более крепкий пожилой человек может быстро восстановиться после более серьезного заболевания и легче находит решение проблем.

По словам ученых, на процесс старения влияет не только возраст, но и старческая немощность, которая может быть предвестником преждевременной смерти, если не принять меры.

С одной стороны, старческая немощность считается физическим синдром, характеризующимся слабостью, истощением, замедленной скоростью ходьбы, непреднамеренной потерей веса и низкой физической активностью. С другой стороны, старческая немощность рассматривает как накопление проблем со здоровьем с течением времени.

Как показывает новое исследование старческая немощность не является необратимой и многое в состоянии здоровья пожилого человека можно изменить. За почти 4 года исследования, в котором приняли участие тысячи пожилых людей, 14% значительно улучшили свое состояние, а почти 30% стали чувствовать себя лучше. И все это благодаря рекомендациям ученых, которые организовали исследование.

По словам ученых, прогрессирование этого физического синдрома можно замедлить и улучшить общее состояние с помощью регулярных физических тренировок по крайней мере два раза в неделю. Также ученые советуют регулярные прогулки. Польза может быть еще больше, если физические упражнения сочетаются с правильным питанием и упражнениями на улучшение памяти и внимания, как показало исследование.

У людей, которые также активно участвовали в социальных мероприятиях и регулярно общались со своими соседями в совокупности с вышеперечисленными рекомендациями, состояние здоровья улучшилось наиболее выражено.

Сейчас старческая немощность признается не просто неизбежной частью старения. Хотя она остается мощным фактором риска преждевременной смерти в пожилом возрасте, все больше данных свидетельствует о том, что ее часто можно предотвратить или замедлить, говорят ученые.

При написании материала использованы источники: ScienceAlert.