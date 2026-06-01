UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Технологии и наука

Один из признаков старения может быть предвестником смерти, если не принять меры

Один из признаков старения может быть предвестником смерти, если не принять меры
Один из признаков старения может быть предвестником смерти, если не принять меры | Фото: Freepik

Ученые пришли к выводу, что состояние физического и психического здоровья можно и необходимо улучшать в пожилом возрасте. Таким образом можно замедлить прогрессирование одного из важных факторов, который может привести к преждевременной смерти.

Старческая немощность признана одним из самых главных факторов, который является предвестником частого попадания на стационар в больницу, плохого восстановления после болезни и преждевременной смерти ив пожилом возрасте. Новое исследование ученых из Лимерикского университета (Ирландия), в котором приняли участие несколько тысяч пожилых людей, показало, что регулярная физическая активность, правильное питание и социальные связи могут замедлить прогрессирование старческой немощности и улучшить общее состояние здоровья.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

У пожилых людей, страдающих от старческой немощности, организм хуже справляется с болезнями, травмами и стрессом. В то же время более крепкий пожилой человек может быстро восстановиться после более серьезного заболевания и легче находит решение проблем.

По словам ученых, на процесс старения влияет не только возраст, но и старческая немощность, которая может быть предвестником преждевременной смерти, если не принять меры.

С одной стороны, старческая немощность считается физическим синдром, характеризующимся слабостью, истощением, замедленной скоростью ходьбы, непреднамеренной потерей веса и низкой физической активностью. С другой стороны, старческая немощность рассматривает как накопление проблем со здоровьем с течением времени.

Как показывает новое исследование старческая немощность не является необратимой и многое в состоянии здоровья пожилого человека можно изменить. За почти 4 года исследования, в котором приняли участие тысячи пожилых людей, 14% значительно улучшили свое состояние, а почти 30% стали чувствовать себя лучше. И все это благодаря рекомендациям ученых, которые организовали исследование.

По словам ученых, прогрессирование этого физического синдрома можно замедлить и улучшить общее состояние с помощью регулярных физических тренировок по крайней мере два раза в неделю. Также ученые советуют регулярные прогулки. Польза может быть еще больше, если физические упражнения сочетаются с правильным питанием и упражнениями на улучшение памяти и внимания, как показало исследование.

У людей, которые также активно участвовали в социальных мероприятиях и регулярно общались со своими соседями в совокупности с вышеперечисленными рекомендациями, состояние здоровья улучшилось наиболее выражено.

Сейчас старческая немощность признается не просто неизбежной частью старения. Хотя она остается мощным фактором риска преждевременной смерти в пожилом возрасте, все больше данных свидетельствует о том, что ее часто можно предотвратить или замедлить, говорят ученые.

Другие новости науки

При написании материала использованы источники: ScienceAlert.