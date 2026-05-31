Неужели бессмертие возможно: открытие у морских огурцов может изменить будущее человечества

Открытие, сделанное учеными при наблюдении за морскими огурцами, может однажды позволить создать работающие механизмы восстановления тканей организма человека.

Новое открытие канадских и американских биологов, показывает, что удаленные ткани морских огурцов способны к самовосстановлению и самостоятельному существованию в естественной морской воде в течение многих лет. Ученые обнаружили, что отрубленные части тела этих морских существ отказываются умирать и продолжают жить дальше. Обычно отрубленная конечность быстро разлагается, но в данном случае ампутированная ткань обрела собственную жизнь. Этот открытие ставит под сомнение предположение о том, что бессмертие тканей невозможно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Исследование ученых началось со случайного, но поразительного открытия. Биологи заметили, что отброшенная ткань с ножки морского огурца не разложилась в течение нескольких недель. В итоге исследователи решили провести свои эксперименты.

Для экспериментов крошечные фрагменты ножек, стенок тела и щупалец морских огурцов (класс беспозвоночных животных из типа иглокожих) отрезали и поместили в морскую воду. То, что произошло дальше, удивило ученых.

Несмотря на сложную среду, изолированная ткань оставалась активной более трех лет, демонстрируя клеточную диверсификацию, активную иммунную защиту и структурную реорганизацию. Ампутированная ткань уникальным образом поддерживала себя, поглощая растворенные аминокислоты непосредственно из морской воды.

Морской огурец. Иллюстрация Фото: Wikipedia

Хотя иглокожие, такие как морские огурцы, известны своей способностью к регенерации утраченных частей тела, ученые предполагали, что отброшенная ткань просто разлагается. Но оказалось, что это не так. Морская среда фактически позволила этой ткани выжить и расти дальше.

Вместо того чтобы поддаться заражению бактериями, ткань запустила собственный активный иммунный ответ. Специализированные клетки мигрировали непосредственно к местам ран, борясь с микробами и одновременно используя находящиеся поблизости органические вещества в качестве источника энергии.

Если ученым удастся раскрыть химические механизмы, позволяющие этим тканям выживать и восстанавливаться, то это может способствовать созданию работающего механизма восстановления тканей организма человека. Исследования продолжаются и ученые намерены раскрыть секрет ткани морского огурца, которая не собиралась умирать.

Другие новости науки

Ученые считают, что гены неандертальцев в нашем организме могут ослаблять защиту от некоторых вирусов.

Этот римский император умер самым неожиданным образом: вероятность 15 000 к 1.

При написании материала использованы источники: Science Advances, Interesting Engineering.