Этот римский император умер самым неожиданным образом: вероятность 15 000 к 1

Историки давно спорят о том, как на самом деле умер император Кар. Причиной смерти называют болезнь, убийство и даже удар молнии.

Римские императоры часто уходили из жизни преждевременно, хотя один правитель, возможно, умер самым неожиданным образом. Император Кар, правивший Римской империей в течение года, начиная с сентября 282 года н.э., мог умереть в результате удара молнии во время военной кампании в Персии (современный Иран). Но не все историки убеждены в этом.

Считается, что Кар родился на территории современной Франции, и его приход к власти произошел при довольно туманных обстоятельствах. В любом случае в качестве императора он повел римские легионы против Персии и завоевал ее столицу Ктесифон в 283 году н.э. После этого император с освоим войском пошел далее вглубь территории Персии, но в разгар военной кампании внезапно умер в 283 году на берегу реки Тигр.

К сожалению, все, что известно о смерти Кара, взято из не самого надежного исторического источника под названием "История Августов", написанного неизвестным автором через 100 лет после гибели императора.

Этот древний источник утверждает, что в момент смерти Кара разразилась буря с громом и молнией. В результате в лагере римлян распространился слух, будто император погиб от молнии. В дальнейшем эту версию поддерживали и другие римские источники.

Древние источники утверждают, что что император Кар был убит молнией и это было наказание богов за то, что он не послушался предсказания о том, что победа ему будет сопутствовать ему только до Ктесифона, а он продолжил движение дальше.

В то же время в "Истории Августов" сказано, что еще одной причиной смерти императора могла быть неизвестная болезнь. Эту версию также можно найти в разных древних документах.

Монета с изображением римского императора Кара Фото: Wikipedia

Сейчас некоторые историки считают, что история с молнией была выдумана суеверными римлянами. Предполагается, что Кар все же умер от неизвестной болезни, но его смерть могла наступить во время сильной грозы. Хотя, возможно, никакого грома и молнии не было, когда умер Кар.

Также некоторые историки считают, что император мог быть убит кем-то из приближенных военачальников. Но другие ученые считают, эту версию маловероятной, ведь сложно поверить в то, что после крупной победы кто-то решил убить императора.

Но в то же время не стоит забывать, что только примерно четверть римских императоров умерли своей смертью – остальные были убиты. Поэтому вероятность того, что Кар был убит гораздо выше, чем вероятность его поражения молнией. И в то же время не стоит забывать о том, что многие ученые настаивают на естественной смерти Кара в результате болезни.

К сожалению, из-за отсутствия надежных исторических источников ученые, вероятно, никогда не узнают, действительно ли Кар был убит ударом молнии. Но если этот так, то римский император был очень невезучим человеком. Дело в том, что вероятность быть убитым молнией, по оценкам ученых, составляет примерно 15 000 к одному.

При написании материала использованы источники: IFLScience.