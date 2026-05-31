Цей римський імператор помер найнесподіванішим чином: ймовірність 15 000 до 1

Історики давно сперечаються про те, як насправді помер імператор Кар. Причиною смерті називають хворобу, вбивство і навіть удар блискавки.

Римські імператори часто йшли з життя передчасно, хоча один правитель, можливо, помер найнесподіванішим чином. Імператор Кар, який правив Римською імперією протягом року, починаючи з вересня 282 року н.е., міг померти внаслідок удару блискавки під час військової кампанії в Персії (сучасний Іран). Але не всі історики переконані в цьому.

Вважається, що Кар народився на території сучасної Франції, і його прихід до влади стався за досить туманних обставин. У будь-якому разі як імператор він повів римські легіони проти Персії і завоював її столицю Ктесифон у 283 році н.е. Після цього імператор з освоїм військом пішов далі вглиб території Персії, але в розпал військової кампанії раптово помер 283 року на березі річки Тигр.

На жаль, усе, що відомо про смерть Кара, взято з не найнадійнішого історичного джерела під назвою "Історія Августів", написаного невідомим автором через 100 років після загибелі імператора.

Це давнє джерело стверджує, що в момент смерті Кара вибухнула буря з громом і блискавкою. У результаті в таборі римлян поширилася чутка, ніби імператор загинув від блискавки. Надалі цю версію підтримували й інші римські джерела.

Стародавні джерела стверджують, що імператора Кар було вбито блискавкою, і це було покарання богів за те, що він не послухався пророкування про те, що перемога його буде супроводжувати його тільки до Ктесифона, а він продовжив рух далі.

Водночас в "Історії Августів" сказано, що ще однією причиною смерті імператора могла бути невідома хвороба. Цю версію також можна знайти в різних стародавніх документах.

Монета із зображенням римського імператора Кара Фото: Wikipedia

Зараз деякі історики вважають, що історія з блискавкою була вигадана забобонними римлянами. Передбачається, що Кар все ж таки помер від невідомої хвороби, але його смерть могла настати під час сильної грози. Хоча, можливо, ніякого грому і блискавки не було, коли помер Кар.

Також деякі історики вважають, що імператор міг бути вбитий кимось із наближених воєначальників. Але інші вчені вважають цю версію малоймовірною, адже складно повірити в те, що після великої перемоги хтось вирішив убити імператора.

Але водночас не варто забувати, що тільки приблизно чверть римських імператорів померли своєю смертю — решту було вбито. Тому ймовірність того, що Кар був убитий набагато вища, ніж імовірність його ураження блискавкою. І водночас не варто забувати про те, що багато вчених наполягають на природній смерті Кара внаслідок хвороби.

На жаль, через відсутність надійних історичних джерел вчені, ймовірно, ніколи не дізнаються, чи справді Кар був убитий ударом блискавки. Але якщо це так, то римський імператор був дуже невдачливою людиною. Річ у тім, що ймовірність бути вбитим блискавкою, за оцінками вчених, становить приблизно 15 000 до одного.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.