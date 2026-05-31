Спочатку з'явилися чорні діри, а не галактики: це вважалося неможливим (фото)

Нове відкриття астрономів змінює уявлення про еволюцію Всесвіту в перший мільярд років його історії, яка налічує 13,8 мільярдів років.

Астрономи провели нове спостереження за дуже давніми галактиками, відомими як "маленькі червоні точки", за допомогою космічного телескопа Вебб. Результати дослідження показують, що всупереч існуючій думці про те, що спочатку з'явилися галактики, а потім їхні центральні чорні діри, все навпаки. Астрономи виявили чорну діру, яка з'явилася раніше за свою галактику і має несподівану масу. Це відкриття змінює уявлення про еволюцію космосу на початкових етапах після Великого вибуху.

Несподівані галактики та чорні діри

Групу дуже древніх галактик під назвою "маленькі червоні точки" було виявлено телескопом Вебб 4 роки тому. Таких галактик вчені раніше ніколи не бачили, але виявилося, що вони досить поширені в ранньому Всесвіті, хоча вони зникають приблизно через 1,5 мільярда років після Великого вибуху. Також телескоп Вебб виявив багато надмасивних чорних дір, маса яких у мільйони та мільярди разів перевищує масу Сонця, які існували через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту. Але вважалося, що це неможливо, адже такі чорні діри мають набирати масу протягом понад одного мільярда років.

Нове відкриття змінює розуміння еволюції Всесвіту

Нове дослідження "маленьких червоних точок" вказує на те, що перші чорні діри могли з'явитися не внаслідок смерті зірок. Це означає, що цим раннім надмасивним надмасивним чорним дірам не потрібно було поглинати величезну кількість газу і пилу зі своїх галактик для зростання. Це зі свого боку означає, що ці чорні діри могли утворитися до того, як з'явилися перші галактики, в центрі яких вони опинилися в кінцевому підсумку. Вважалося, що це неможливо, але автори дослідження кажуть, що всі дані вказують саме на такий розвиток подій.

Такого висновку астрономи дійшли після вивчення однієї з галактик, під назвою QSO1, у групі "маленькі червоні точки", що вже існувала 700 мільйонів років тому. Це означає, що світло від цієї галактики йшло до нас понад 13 мільярдів років.

Спочатку астрономи вважали, що QSO1 являє собою лише надмасивну чорну діру з масою в 40 мільйонів разів більшою за масу Сонця, оточену хмарою водню і гелію. Але пізніше з'ясувалося, що це все ж таки галактика з чорною дірою в центрі. Дослідження показало, що якби чорна діра з'явилася внаслідок смерті зірки і росла за рахунок поглинання навколишнього газу у своїй галактиці, то спостерігалися б зовсім інші фізичні явища.

"Неможлива" чорна діра

Науковці з'ясували, що маса чорної діри насправді у 50 мільйонів разів більша за масу Сонця і становить неймовірні 66% від загальної маси своєї галактики. Це співвідношення в тисячі разів більше, ніж співвідношення маси надмасивної чорної діри до маси галактики в сучасному локальному Всесвіті.

Це співвідношення вказує на те, що ця чорна діра не могла з'явитися внаслідок смерті зірки. Учені вважають, що вона спочатку з'явилася вже з великою масою, а навколо неї почала формуватися галактика. Але астрономи точно не знають, як саме з'явилася ця чорна діра.

Можливо, це сталося внаслідок стиснення величезної газової хмари під дією гравітації або ж вона з'явилася внаслідок невідомого процесу в початкові моменти після Великого вибуху 13,8 мільярдів років тому.

Водночас астрономи вважають, що ця чорна діра не є виключенням із правил і, найімовірніше, саме так з'явилися перші надмасивні чорні діри, що розташовані в центрі галактик.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Space.