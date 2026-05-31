Сначала появились черные дыры, а не галактики: это считалось невозможным (фото)

Новое открытие астрономов меняет представление об эволюции Вселенной в первый миллиард лет ее истории, которая насчитывает 13,8 миллиардов лет.

Астрономы провели новое наблюдение за очень древними галактиками, известными как "маленькие красные точки", с помощью космического телескопа Уэбб. Результаты исследования показывают, что вопреки существующему мнению о том, что сначала появились галактики, а затем их центральные черные дыры, все наоборот. Астрономы обнаружили черную дыру, которая появилась раньше своей галактики и имеет неожиданную массу. Это открытие меняет представление об эволюции космоса на начальных этапах после Большого взрыва.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Неожиданные галактики и черные дыры

Группа очень древних галактик под названием "маленькие красные точки" была обнаружена телескопом Уэбб 4 года назад. Таких галактик ученые раньше никогда не видели, но оказалось, что они довольно распространены в ранней Вселенной, хотя они исчезают примерно через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Также телескоп Уэбб обнаружил много сверхмассивных черны дыр, масса которых в миллионы и миллиарды раз превышает массу Солнца, которые существовали через несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной. Но считалось, что это невозможно, ведь такие черные дыры должны набирать массу в течение более одного миллиарда лет.

Группа очень древних галактик под названием "маленькие красные точки" была обнаружена телескопом Уэбб 4 года назад Фото: NASA

Новое открытие меняет понимание эволюции Вселенной

Новое исследование "маленьких красных точек" указывает на то, что первые черные дыры могли появится не в результате смерти звезд. Это значит, что этим ранним сверхмассивным черным дырам не нужно было поглощать огромное количество газа и пыли из своих галактик для роста. Это в свою очередь значит, что эти черные дыры могли образоваться до того, как появились первые галактики, в центре которых они оказались в конечном итоге. Считалось, что это невозможно, но авторы исследования говорят, что все данные указывают именно на такое развитие событий.

К такому выводу астрономы пришли после изучения одной из галактик, под названием QSO1, в группе "маленькие красные точки", уже существовавшей 700 миллионов лет назад. Это значит, что свет от этой галактики шел к нам более 13 миллиардов лет.

Изначально астрономы считали, что QSO1 представляет собой лишь сверхмассивную черную дыру с массой в 40 миллионов раз больше массы Солнца, окруженную облаком водорода и гелия. Но позже выяснилось, что это все же галактика с черной дырой в центре. Исследование показало, что если бы черная дыра появилась в результате смерти звезды и росла за счет поглощения окружающего газа в своей галактике, то наблюдались бы совершенно иные физические явления.

Изначально астрономы считали, что QSO1 представляет собой лишь сверхмассивную черную дыру с массой в 40 миллионов раз больше массы Солнца, окруженную облаком водорода и гелия. Но позже выяснилось, что это все же галактика с черной дырой в центре Фото: NASA

"Невозможная" черная дыра

Ученые выяснили, что масса черной дыры на самом деле в 50 миллионов раз больше массы Солнца и составляет невероятные 66% от общей массы своей галактики. Это соотношение в тысячи раз больше, чем соотношение массы сверхмассивной черной дыры к массе галактики в современной локальной Вселенной.

Это соотношение указывает на то, что эта черная дыра не могла появиться в результате смерти звезды. Ученые считают, что она изначально появилась уже с большой массой, а вокруг нее начала формироваться галактика. Но астрономы точно не знают, как именно появилась эта черная дыра.

Возможно, это произошло в результате сжатия огромного газового облака под действием гравитации или же она появилась в результате неизвестного процесса в начальные моменты после Большого взрыва 13,8 миллиардов лет назад.

В то же время астрономы считают, что эта черная дыра не является исключением из правил и скорее всего именно так появились первые сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик.

Другие новости науки

Из космоса вернулись три китайских астронавта, которые ранее застряли на орбите. Они установили новый космический рекорд.

Открыта гробница известной королевы: археологи не могут объяснить то, что они нашли.

При написании материала использованы источники: Nature, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Space.