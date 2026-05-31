Застряли в космосе: китайские астронавты вернулись на Землю после рекордной миссии (видео)

Трое астронавтов благополучно вернулись домой после рекордной миссии на орбитальной станции “Тяньгун”, но не на том космическом корабле, который доставил их в космос.

Китайские астронавты из миссии "Шэньчжоу-21" успешно приземлились на территории Внутренней Монголии в Китае. Они вернулись с космической станции "Тяньгун" на корабле "Шэньчжоу-22", ведь их собственный корабль был использован для спасения других астронавтов. Рекордная и очень насыщенная событиями миссия "Шэньчжоу-21" успешно завершилась вечером 29 мая.

Астронавты миссии "Шэньчжоу-21", Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан, провели в космосе 210 дней. Это новый рекорд для китайской пилотируемой космической программы. Обычно миссии на орбитальную станцию "Тяньгун" продолжаются около 180 дней.

За время своей рекордной миссии астронавты совершили три выхода в открытый космос. Они провели многочисленные научные эксперименты в таких областях, как фундаментальная физика в условиях микрогравитации, материаловедение в космосе, биология в космосе, аэрокосмическая медицина, а также провели испытание новых космических технологий.

Стоит отметить, что три астронавта вернулись домой не том же космическом корабле, который доставил их на орбиту. Это произошло из-за пугающего инцидента в космосе. Миссия "Шэньчжоу-21" прибыла на станцию "Тяньгун" 31 октября прошлого года, чтобы сменить экипаж миссии "Шэньчжоу-20", который должен был вернуться на Землю 5 ноября. Но оказалось, что корабль "Шэньчжоу-20" поврежден обломком космического мусора, а потому на нем опасно возвращаться на Землю.

Поэтому 14 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" вернулся домой на борту корабля "Шэньчжоу-21". Таким образом Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан застряли в космосе на некоторое время, ведь у них не осталось транспортного средства для эвакуации в случае чрезвычайно ситуации.

Но уже 24 ноября на станцию "Тяньгун" прибыл космический корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа. Именно на нем 29 мая совершили посадку астронавты миссии "Шэньчжоу-21". Поврежденный корабль "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю без экипажа 21 января этого года.

Для Чжан Лу рекордная миссия стала уже вторым полетом в космос. Чжан Хунчжан и У Фэй впервые побывали на орбите. Последний, кстати, стал самым молодым китайским астронавтов в истории – ему 32 года.

25 мая на станцию "Тяньгун" прибыл новый экипаж из миссии "Шэньчжоу-23". Новый экипаж состоит из астронавтов Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Ли – уроженка Гонконга и Китай впервые отправил в космос астронавта из этого города с особым статусом в составе страны.

Стоит отметить, что один из этих астронавтов проведет целый год на борту станции "Тяньгун". Это будет еще один рекорд для китайской пилотируемой космической программы. Но пока неизвестно, какой именно астронавт войдет в историю.

При написании материала использованы источники: Space.