Амбициозная лунная миссия Трампа под угрозой после взрыва ракеты во Флориде, — Politico

Взрыв ракеты New Glenn во Флориде грозит задержать грандиозные планы президента США Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну до 2028 года. Кроме того, в этом вопросе NASA, вероятно, придется полагаться на разработки компании SpaceХ.

Одна из ракет, на которую рассчитывало американское космическое агентство NASA, чтобы добраться до Луны, взорвалась во время испытаний на стартовой площадке. Это стало огромной неудачей для космической компании Blue Origin, основатель которой предприниматель Джеф Безос стремится бросить вызов конкурентам из SpaceX Илона Маска, пишет издание Politico.

В этом году Blue Origin намеревалась запустить миссию на Луну, которая теперь почти наверняка будет отложена. Повреждение единственной стартовой площадки компании на мысе Канаверал, вероятно, потребует месяцев масштабного ремонта, предполагают журналисты издания.

NASA, как отмечается, в ускоренные темпы, которые установил Дональд Трамп, планирует построить базу на спутнике Земли. чтобы опередить Китай в освоении поверхности Луны. Однако чрезвычайное происшествие, которое произошло во время испытаний, может подорвать эти усилия.

"Космические полеты не прощают ошибок, а разработка новых возможностей тяжелых запусков является чрезвычайно сложной", — подчеркнул администратор NASA Джаред Айзекман, отметив тщательное расследование "аномалии" во время запуска.

Также он пообещал оценить влияние аварии на космические миссии в ближайшее время.

Впрочем, журналисты издания предполагают, что поскольку Blue Origin фактически отстранена на ближайшее будущее, NASA, вероятно, придется полагаться на разработки ЅрасеХ. Один бывший чиновник NASA на условиях анонимности рассказал, что поврежденная стартовая площадка может задержать кампанию по крайней мере на год.

Только недавно NASA объявило, что Blue Origin запустит свой посадочный модуль Blue Moon Mark 1 без экипажа этой осенью, но сейчас должно изменить планы. И хотя компания работает над другой стартовой площадкой во Флориде, непонятно, когда именно она будет запущена в эксплуатацию.

Напомним, будущая база на Луне будет занимать площадь в сотни квадратных километров и будет стоить 20 миллиардов долларов. Она будет работать с помощью солнечной и ядерной энергии.

23 мая компания SpaceX провела успешный тестовый запуск ракеты Starship V3, которая является самой большой из когда-либо созданных. Аппарат стартовал с космодрома Starbase в Техасе, провел в космосе около часа и приводился в Индийском океане.