Амбітна місячна місія Трампа під загрозою після вибуху ракети у Флориді, — Politico

Вибух ракети New Glenn у Флориді загрожує затримати грандіозні плани президента США Дональда Трампа щодо повернення американських астронавтів на Місяць до 2028 року. Окрім того, у цьому питанні NASA, ймовірно, доведеться покладатися на розробки компанії SpaceХ.

Одна з ракет, на яку розраховувало американське космічне агентство NASA, щоб дістатися Місяця, вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику. Це стало величезною невдачею для космічної компанії Blue Origin, засновник якої підприємець Джеф Безос прагне кинути виклик конкурентам зі SpaceX Ілона Маска, пише видання Politico.

Цього року Blue Origin мала намір запустити місію на Місяць, яка тепер майже напевно буде відкладена. Пошкодження єдиного стартового майданчика компанії на мисі Канаверал, ймовірно, вимагатиме місяців масштабного ремонту, припускають журналісти видання.

NASA, як наголошується, у прискорені темпи, які встановив Дональд Трамп, планує збудувати базу на супутнику Землі. аби випередити Китай у освоєнні поверхні Місяця. Натомість надзвичайна подія, яка сталася під час випробувань, може підірвати ці зусилля.

"Космічні польоти не прощають помилок, а розробка нових можливостей важких запусків є надзвичайно складною", — зазначив адміністратор NASA Джаред Айзекман та наголосив на ретельному розслідуванні "аномалії" під час запуску.

Також він пообіцяв оцінити вплив аварії на космічні місії найближчим часом.

Утім, журналісти видання припускають, що оскільки Blue Origin фактично відсторонено на найближче майбутнє, NASA, ймовірно, доведеться покладатися на розробки SpaceХ. Один колишній чиновник NASA на умовах анонімності розповів, що пошкоджений стартовий майданчик може затримати кампанію принаймні на рік.

Лише нещодавно NASA оголосило, що Blue Origin запустить свій посадковий модуль Blue Moon Mark 1 без екіпажу цієї осені, але відтепер має змінити плани. І хоча компанія працює над іншим стартовим майданчиком у Флориді, незрозуміло, коли саме він буде запущений у експлуатацію.

Нагадаємо, майбутня база на Місяці займатиме площу в сотні квадратних кілометрів та коштуватиме 20 мільярдів доларів. Вона працюватиме за допомогою сонячної та ядерної енергії.

23 травня компанія SpaceX провела успішний тестовий запуск ракети Starship V3, яка є найбільшою з коли-небудь створених. Апарат стартував з космодрому Starbase в Техасі, провів у космосі близько години і приводився в Індійському океані.