Ракета Джеффа Безоса вибухнула просто на стартовому майданчику під час випробувань (відео)

Ракета Blue Origin вибухнула на стартовому майданчику Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді під час наземних випробувань. Ніхто не постраждав.

Ракету New Glenn компанії Blue Origin, яка належить засновнику Amazon, знищили наступного дня після того, як адміністратор NASA Джаред Айзекман високо оцінив роль компанії Blue Origin у програмі "Артеміда" — проєкті повернення американських астронавтів на поверхню Місяця 2028 року, пише Reuters.

Ракета New Glenn вибухнула в прямому ефірі

Компанія Blue Origin заявила про виникнення "аномалії" — терміна, який зазвичай використовують ракетні компанії для опису збою під час запуску або вибуху.

"Під час сьогоднішніх вогневих випробувань ми зіткнулися з аномалією. Весь персонал перебуває в безпеці. Ми повідомлятимемо оновлення в міру надходження нової інформації", — йдеться в повідомленні компанії на X. Вогневі випробування — це запуск ракетного двигуна, коли ракета закріплена на землі.

Джаред Айзекман уже прокоментував невдачу Безоса і визнав, що космічні польоти "нещадні".

"Розробка нових можливостей для запуску важких ракет-носіїв надзвичайно складна. Ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб підтримати ретельне розслідування цієї аномалії, оцінити вплив на місію в найближчій перспективі та повернутися до запуску ракет", — сказав він.

Раніше цього тижня NASA уклало з компанією Blue Origin контракт на суму 188 мільйонів доларів на доставку місяцеходів на поверхню Місяця за допомогою свого безпілотного вантажного місячного посадкового модуля Mark 1 у рамках місячної місії "Artemis".

В окремому пості на X Безос заявив, що "занадто рано говорити про першопричину" інциденту.

"Дуже важкий день, але ми відновимо все, що потрібно, і повернемося до польотів. Воно того варте", — сказав він.

Ракета Безоса вибухнула на стартовому майданчику Фото: Скриншот

На вибух ракети також відреагував суперник Безоса в космічних перегонах — мільярдер Ілон Маск, сказавши, що йому шкода. Він нагадав, що "ракети — це складно".

Компанії SpaceX Маска і Blue Origin Безоса прагнуть допомогти повернути людей на Місяць напередодні запланованої на 2030 рік пілотованої місії Китаю, розробивши місячні посадкові модулі, які буде використовувати NASA.

Компанія SpaceX також зіткнулася з труднощами.

У червні минулого року величезний космічний корабель Starship вибухнув під час випробувань у Техасі, готуючись до випробувального польоту.

Минулого тижня компанія SpaceX частково досягла успіху у своєму 12-му випробувальному польоті прототипу Starship, вивівши на орбіту групу макетних супутників і здійснивши контрольоване приводнення космічного апарату в Індійському океані. Однак компанії, що належить Маску, не вдалося здійснити контрольовану посадку прискорювача Super Heavy, який впав у Мексиканську затоку.

У середу компанія Blue Origin заявила про підготовку ракети New Glenn для запуску 48 супутників Amazon Leo на низьку навколоземну орбіту в рамках зусиль зі створення широкосмугового супутникового угруповання, здатного конкурувати з мережею Starlink Маска. Дату запуску не було названо.

Компанія Безоса витратила мільярди доларів і приблизно десять років на розробку New Glenn — ракети заввишки в 29 поверхів із багаторазовою першою сходинкою, покликаної конкурувати з флотом Falcon компанії SpaceX і її потужнішим Starship.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що йому відомо про інцидент, але додало, що він виходить за межі його компетенції і не вплинув на повітряний рух у регіоні.

