"Покайтеся, ви не були в космосі": на астронавтів Artemis II напав прихильник змови

На початку цього року мільйони людей із захопленням спостерігали за сміливим польотом екіпажу місії NASA "Артеміда II" навколо Місяця, але, схоже, не всіх вдалося переконати, що політ відбувся.

У мережі з'явилося вірусне відео, що зафіксувало незручний момент, коли прихильник теорії змови накинувся на астронавтів на Капітолійському пагорбі. Рейд Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен зіткнулися з агресивним чоловіком, який звинуватив їх у фальсифікації місячної місії, пише Daily Mail.

"Припиніть брехати! Припиніть прикидатися! Ви ніколи не були в космосі!" — кричав чоловік, знімаючи екіпаж на відео.

Спантеличена команда просто пройшла повз, вдаючи, що не чує, що їм кричать.

Чоловік продовжив: "Слідуйте за Ісусом! Бог спостерігає за вами всіма!"

Посміхнувшись і ніяково помахавши рукою, Гловер пройшов повз, тоді як чоловік продовжував кричати: "Припиніть брехати громадськості! Ваша психологічна операція не діє на мільйони з нас! NASA — це посміховисько!"

Екіпаж "Артеміди II" повели геть, тоді як прихильник теорії змови продовжував бігти за ними, знімати на відео і кричати: "Покайтеся перед Богом, усі ви! Я бачу вашу брехню наскрізь! Я знаю, що ви ніколи не були в космосі! Бог спостерігає за вами всіма!"

Ця напружена зустріч нагадала аналогічну конфронтацію між астронавтом "Аполлона-11" Баззом Олдріном і заперечником висадки на Місяць Бартом Сібрелом 2002 року.

Містер Олдрін, якому на той момент було 72 роки, закінчив цю суперечку, вдаривши містера Сібрела по обличчю.

Однак екіпажу "Артеміди II" вдалося зберегти холоднокровність під час зіткнення з прихильником теорії змови. Прихильники астронавтів відзначили в соцмережах самовладання астронавтів, жартома відзначаючи дещо розгублений вираз обличчя Христини Кох.

Один із коментаторів написав: "Христина була занадто приголомшена, щоб говорити, побачивши такий рівень дурниці".

Ще один користувач додав: "Їй довелося посміхатися в цей ДУЖЕ незручний момент".

А інший прямо написав: "Вони такі ввічливі, я б йому по обличчю врізав".

Переважна більшість користувачів соціальних мереж були шоковані дикими заявами про фейкові космічні місії, а деякі інтернет-конспірологи проголосили цю невідому людину героєм.

Варто зазначити, що твердження про фальсифікацію місії "Артеміда II" легко спростовуються величезною кількістю доказів, зібраних екіпажем.

NASA вело пряму трансляцію всієї події. За 10 днів місії астронавти зібрали величезну кількість фотографій і наукових даних.

До них належать виявлення нових кратерів на зворотному боці Місяця і спостереження за падіннями метеоритів у режимі реального часу. Аналогічним чином, тисячі людей спостерігали за запуском особисто з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Однак через низку затримок і організаційних труднощів місія стала об'єктом теорій змови ще до того, як ракета покинула атмосферу Землі.

Психологи стверджують, що місячна місія "Артеміда II" викликала стільки скептицизму, тому що торкається ключових питань, що породжують теорії змови, як-от впливові урядові організації та освоєння космосу.

Фото від астронавтів місії "Артеміда II" Фото: NASA

Доктор Деніел Джоллі, експерт із психології теорій змови з Ноттінгемського університету, заявив газеті Daily Mail: "Місія "Артеміда 2" торкається кількох тем, які часто стають об'єктом теорій змови. Дослідження космосу — складний, найвищою мірою символічний процес, здійснюваний впливовими інститутами, що може зробити його об'єктом підозри з боку деяких груп".

Хоча деякі прихильники теорій змови, наприклад, той, хто напав на екіпаж "Артеміди II", розглядають ці теорії в релігійному контексті, доктор Джоллі зазначає, що це не є обов'язковим компонентом.

"Теорії змови іноді набувають релігійного відтінку, тому що вони формують думку "розглядайте події з моральної точки зору". Однак важливо не перебільшувати цей зв'язок, оскільки більшість віруючих людей не підтримують теорії змови", — каже він.

На 2028 рік запланована висадка астронавтів на поверхню Місяця в рамках місій "Артеміда-4" і "Артеміда-5". Але поки не зрозуміло, чи будуть готові до цього часу нові скафандри, призначені для подорожей Місяцем, як уже писав Фокус.

Також командир місії NASA "Артеміда-2" Рід Вайзман поділився приголомшливим краєвидом Місяця і Землі, яким до цього ніколи не ділилася жодна людина.