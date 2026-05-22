"Покайтесь, вы не были в космосе": на астронавтов Artemis II напал сторонник заговора

В начале этого года миллионы людей с восхищением наблюдали за смелым полетом экипажа миссии NASA "Артемида II" вокруг Луны, но, похоже, не все удалось убедить, что полет состоялся.

В сети появилось вирусное видео, запечатлевшее неловкий момент, когда сторонник теории заговора набросился на астронавтов на Капитолийском холме. Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен столкнулись с агрессивным мужчиной, который обвинил их в фальсификации лунной миссии, пишет Daily Mail.

"Прекратите лгать! Прекратите притворяться! Вы никогда не были в космосе!" — кричал мужчина, снимая экипаж на видео.

Озадаченная команда просто прошла мимо, делая вид, что не слышит, что им кричат.

Мужчина продолжил: "Следуйте за Иисусом! Бог наблюдает за вами всеми!"

Улыбнувшись и неловко помахав рукой, Гловер прошел мимо, тогда как мужчина продолжал кричать: "Прекратите лгать общественности! Ваша психологическая операция не действует на миллионы из нас! NASA — это посмешище!"

Экипаж "Артемиды II" увели прочь, тогда как сторонник теории заговора продолжал бежать за ними, снимать на видео и кричать: "Покайтесь перед Богом, все вы! Я вижу вашу ложь насквозь! Я знаю, что вы никогда не были в космосе! Бог наблюдает за вами всеми!"

Эта напряженная встреча напомнила аналогичную конфронтацию между астронавтом "Аполлона-11" Баззом Олдрином и отрицателем высадки на Луну Бартом Сибрелом в 2002 году.

Мистер Олдрин, которому на тот момент было 72 года, закончил этот спор, ударив мистера Сибрела по лицу.

Однако экипажу "Артемиды II" удалось сохранить хладнокровие во время столкновения с сторонником теории заговора. Сторонники астронавтов отметили в соцсетях самообладание астронавтов, в шутку отмечая несколько растерянное выражение лица Кристины Кох.

Один из комментаторов написал: "Кристина была слишком ошеломлена, чтобы говорить, увидев такой уровень глупости".

Еще один пользователь добавил: "Ей пришлось улыбаться в этот ОЧЕНЬ неловкий момент".

А другой прямо написал: "Они такие вежливые, я бы ему по лицу врезал".

Подавляющее большинство пользователей социальных сетей были шокированы дикими заявлениями о фейковых космических миссиях, а некоторые интернет-конспирологи провозгласили этого неизвестного человека героем.

Стоит отметить, что утверждения о фальсификации миссии "Артемида II" легко опровергаются огромным количеством доказательств, собранных экипажем.

NASA вело прямую трансляцию всего события. За 10 дней миссии астронавты собрали огромное количество фотографий и научных данных.

К ним относятся обнаружение новых кратеров на обратной стороне Луны и наблюдения за падениями метеоритов в режиме реального времени. Аналогичным образом, тысячи людей наблюдали за запуском лично из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Однако из-за ряда задержек и организационных трудностей миссия стала объектом теорий заговора еще до того, как ракета покинула атмосферу Земли.

Психологи утверждают, что лунная миссия "Артемида II" вызвала столько скептицизма, потому что затрагивает ключевые вопросы, порождающие теории заговора, такие как влиятельные правительственные организации и освоение космоса.

Доктор Дэниел Джолли, эксперт по психологии теорий заговора из Ноттингемского университета, заявил газете Daily Mail: "Миссия "Артемида 2" затрагивает несколько тем, которые часто становятся объектом теорий заговора. Исследование космоса — сложный, в высшей степени символический процесс, осуществляемый влиятельными институтами, что может сделать его объектом подозрения со стороны некоторых групп".

Хотя некоторые сторонники теорий заговора, например, тот, кто напал на экипаж «Артемиды II», рассматривают эти теории в религиозном контексте, доктор Джолли отмечает, что это не является обязательным компонентом.

"Теории заговора иногда приобретают религиозный оттенок, потому что они формируют мнение "рассматривайте события с моральной точки зрения". Однако важно не преувеличивать эту связь, поскольку большинство верующих людей не поддерживают теории заговора", — говорит он.

На 2028 года запланирована высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках миссий "Артемида-4" и "Артемида-5". Но пока не ясно будут ли готовы к этому времени новые скафандры, предназначенные для путешествий по Луне, как уже писал Фокус.

Также командир миссии NASA “Артемида-2” Рид Уайзман поделился потрясающим видом Луны и Земли, которым до этого никогда не делился ни один человек.