Земля заходит за Луну: интернет взорвало видео, снятое на iPhone в глубоком космосе (видео)
Командир миссии NASA “Артемида-2” Рид Уайзман поделился потрясающим видом Луны и Земли, которым до этого никогда не делился ни один человек.
После 10-дневного путешествия вокруг Луны и обратно, которое началось 2 апреля и завершилось 11 апреля, астронавты миссии NASA "Артемида-2" начали делиться фотографиями и видеороликами, снятыми на профессиональные камеры и смартфоны. Теперь командир лунной миссии Рид Уайзман разместил в социальной сети Х новое видео, снятое на iPhone, где видно, как Земля заходит за Луну, пишет Фокус.
Ранее участники миссии "Артемида-2" уже делились фотографиями Земли, сделанными с космического корабля "Орион", которые можно увидеть ниже. Астронавты во время своего путешествия сделали много потрясающих фотографий Луны, в частности ее обратной стороны, сделанных с помощью зеркальной фотокамеры Nikon и экшн-камеры GoPro. Но также астронавты делали фотографии Земли и Луны с помощью фронтальной камеры смартфона iPhone 17 Pro Max.
Но экипаж лунной миссии делал не только фото на этот смартфон, но и видео. Рид Уайзман поделился видеороликом, на котором показан вид Луны и Земли, который до этого не демонстрировал ни один человек. На видео видно, как наша планета заходит за Луну. Уайзман назвал этот видеоролик "Закат Земли".
В своем посте в социальной сети Х астронавт написал, что шанс запечатлеть такой вид из глубокого космоса выпадает раз в жизни.
"Я не смог устоять перед соблазном снять видео заката Земли на смартфон. iPhone идеально подходил, чтобы запечатлеть этот вид. Наслаждайтесь", — написал командир лунной миссии NASA.
Это видео сразу стало вирусным в социальных сетях и пользователи со всего мира делают репосты, оставляют комментарии и высказывают свое восхищение.
Видео не просто так взорвало, ведь оно максимально аутентично. Видео не отредактировано, там нет музыки и оно никак не обработано. Просто астронавт приблизил изображение Луны через иллюминатор космического корабля "Ориона", а объектив iPhone 17 Pro Max помог сфокусироваться на Земле и Луне в отличном качестве.
При написании материала использованы источники: Gizmodo, социальная сеть Х.