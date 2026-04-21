Земля заходит за Луну: интернет взорвало видео, снятое на iPhone в глубоком космосе (видео)

Командир миссии NASA “Артемида-2” Рид Уайзман поделился потрясающим видом Луны и Земли, которым до этого никогда не делился ни один человек.

После 10-дневного путешествия вокруг Луны и обратно, которое началось 2 апреля и завершилось 11 апреля, астронавты миссии NASA "Артемида-2" начали делиться фотографиями и видеороликами, снятыми на профессиональные камеры и смартфоны. Теперь командир лунной миссии Рид Уайзман разместил в социальной сети Х новое видео, снятое на iPhone, где видно, как Земля заходит за Луну, пишет Фокус.

Ранее участники миссии "Артемида-2" уже делились фотографиями Земли, сделанными с космического корабля "Орион", которые можно увидеть ниже. Астронавты во время своего путешествия сделали много потрясающих фотографий Луны, в частности ее обратной стороны, сделанных с помощью зеркальной фотокамеры Nikon и экшн-камеры GoPro. Но также астронавты делали фотографии Земли и Луны с помощью фронтальной камеры смартфона iPhone 17 Pro Max.

Но экипаж лунной миссии делал не только фото на этот смартфон, но и видео. Рид Уайзман поделился видеороликом, на котором показан вид Луны и Земли, который до этого не демонстрировал ни один человек. На видео видно, как наша планета заходит за Луну. Уайзман назвал этот видеоролик "Закат Земли".

Астронавт Кристина Кох сделала селфи на фоне Земли из корабля "Орион" Фото: NASA

В своем посте в социальной сети Х астронавт написал, что шанс запечатлеть такой вид из глубокого космоса выпадает раз в жизни.

"Я не смог устоять перед соблазном снять видео заката Земли на смартфон. iPhone идеально подходил, чтобы запечатлеть этот вид. Наслаждайтесь", — написал командир лунной миссии NASA.

Поврехность Луны. Фотография астронавтов миссии "Артемида-2" Фото: NASA

Это видео сразу стало вирусным в социальных сетях и пользователи со всего мира делают репосты, оставляют комментарии и высказывают свое восхищение.

Луна. Фотография астронавтов миссии "Артемида-2" Фото: NASA

Видео не просто так взорвало, ведь оно максимально аутентично. Видео не отредактировано, там нет музыки и оно никак не обработано. Просто астронавт приблизил изображение Луны через иллюминатор космического корабля "Ориона", а объектив iPhone 17 Pro Max помог сфокусироваться на Земле и Луне в отличном качестве.

При написании материала использованы источники: Gizmodo, социальная сеть Х.