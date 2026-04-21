Земля заходить за Місяць: інтернет підірвало відео, зняте на iPhone у глибокому космосі (відео)

Командир місії NASA "Артеміда-2" Рід Вайзман поділився приголомшливим краєвидом Місяця і Землі, яким до цього ніколи не ділилася жодна людина.

Після 10-денної подорожі навколо Місяця і назад, яка розпочалася 2 квітня і завершилася 11 квітня, астронавти місії NASA "Артеміда-2" почали ділитися фотографіями і відеороликами, знятими на професійні камери і смартфони. Тепер командир місячної місії Рід Вайзман розмістив у соціальній мережі Х нове відео, зняте на iPhone, де видно, як Земля заходить за Місяць, пише Фокус.

Раніше учасники місії "Артеміда-2" вже ділилися фотографіями Землі, зробленими з космічного корабля "Оріон", які можна побачити нижче. Астронавти під час своєї подорожі зробили багато приголомшливих фотографій Місяця, зокрема його зворотного боку, зроблених за допомогою дзеркальної фотокамери Nikon та екшн-камери GoPro. Але також астронавти робили фотографії Землі та Місяця за допомогою фронтальної камери смартфона iPhone 17 Pro Max.

Але екіпаж місячної місії робив не тільки фото на цей смартфон, а й відео. Рід Вайзман поділився відеороликом, на якому показано вид Місяця і Землі, який до цього не демонструвала жодна людина. На відео видно, як наша планета заходить за Місяць. Вайзман назвав цей відеоролик "Захід Землі".

Астронавтка Христина Кох зробила селфі на тлі Землі з корабля "Оріон" Фото: solar-system

У своєму пості в соціальній мережі Х астронавт написав, що шанс сфотографувати такий краєвид із глибокого космосу випадає раз у житті.

"Я не зміг встояти перед спокусою зняти відео заходу Землі на смартфон. iPhone ідеально підходив, щоб зафіксувати цей вид. Насолоджуйтеся", — написав командир місячної місії NASA.

Поверхня Місяця. Фотографія астронавтів місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Це відео одразу стало вірусним у соціальних мережах і користувачі з усього світу роблять репости, залишають коментарі та висловлюють своє захоплення.

Місяць. Фотографія астронавтів місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Відео не просто так підірвало, адже воно максимально автентичне. Відео не відредаговане, там немає музики і воно ніяк не оброблене. Просто астронавт наблизив зображення Місяця через ілюмінатор космічного корабля "Оріона", а об'єктив iPhone 17 Pro Max допоміг сфокусуватися на Землі та Місяці у відмінній якості.

Під час написання матеріалу використано джерела: Gizmodo, соціальна мережа Х.