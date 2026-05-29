Ракета Джеффа Безоса взорвалась прямо на стартовой площадке во время испытаний (видео)

Ракета Blue Origin взорвалась на стартовой площадке Космических сил США на мысе Канаверал в Флориде во время наземных испытаний. Никто не пострадал.

Ракета New Glenn компании Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon, была уничтожена на следующий день после того, как администратор NASA Джаред Айзекман высоко оценил роль компании Blue Origin в программе "Артемида" — проекте по возвращению американских астронавтов на поверхность Луны в 2028 году, пишет Reuters.

Ракета New Glenn взорвалась в прямом эфире

Компания Blue Origin заявила о возникновении "аномалии" — термина, обычно используемого ракетными компаниями для описания сбоя при запуске или взрыва.

"Во время сегодняшних огневых испытаний мы столкнулись с аномалией. Весь персонал находится в безопасности. Мы будем сообщать обновления по мере поступления новой информации", — говорится в сообщении компании на X. Огневые испытания — это запуск ракетного двигателя, когда ракета закреплена на земле.

Джаред Айзекман уже прокомментировал неудачу Безоса и признал, что космические полеты "беспощадны".

"Разработка новых возможностей для запуска тяжелых ракет-носителей чрезвычайно сложна. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы поддержать тщательное расследование этой аномалии, оценить влияние на миссию в ближайшей перспективе и вернуться к запуску ракет", — сказал он.

Ранее на этой неделе NASA заключило с компанией Blue Origin контракт на сумму 188 миллионов долларов на доставку луноходов на поверхность Луны с помощью своего беспилотного грузового лунного посадочного модуля Mark 1 в рамках лунной миссии "Artemis".

В отдельном посте на X Безос заявил, что "слишком рано говорить о первопричине" инцидента.

"Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что нужно, и вернемся к полетам. Оно того стоит", — сказал он.

На взрыв ракеты также отреагировал соперник Безоса в космической гонке – миллиардер Илон Маск, сказав, что ему жаль. Он напомнил, что "ракеты – это сложно".

Компании SpaceX Маска и Blue Origin Безоса стремятся помочь вернуть людей на Луну в преддверии запланированной на 2030 год пилотируемой миссии Китая, разработав лунные посадочные модули, которые будет использовать NASA.

Компания SpaceX также столкнулась с трудностями.

В июне прошлого года огромный космический корабль Starship взорвался во время испытаний в Техасе, готовясь к испытательному полету.

На прошлой неделе компания SpaceX частично преуспела в своем 12-м испытательном полете прототипа Starship, выведя на орбиту группу макетных спутников и осуществив контролируемое приводнение космического аппарата в Индийском океане. Однако принадлежащей Маску компании не удалось осуществить контролируемую посадку ускорителя Super Heavy, который упал в Мексиканский залив.

В среду компания Blue Origin заявила о подготовке ракеты New Glenn для запуска 48 спутников Amazon Leo на низкую околоземную орбиту в рамках усилий по созданию широкополосной спутниковой группировки, способной конкурировать с сетью Starlink Маска. Дата запуска не была названа.

Компания Безоса потратила миллиарды долларов и примерно десять лет на разработку New Glenn — ракеты высотой в 29 этажей с многоразовой первой ступенью, призванной конкурировать с флотом Falcon компании SpaceX и ее более мощным Starship.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что ему известно об инциденте, но добавило, что он выходит за рамки его компетенции и не повлиял на воздушное движение в регионе.

